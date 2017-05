Buback legt Beginner-Termine nach

Bei 37 Shows im Herbst 2016 und März 2017 kamen knapp 210.000 Besucher zu den von Buback Konzerte veranstalteten Auftritten der Beginner . Nun folgen im Herbst acht weitere Termine der HipHop-Formation. Die Tour beginnt am 25. Oktober 2017 in der Flensburger FlensArena und endet am 2. November im Krefelder Königspalast.Mit dem Live-Erfolg setzen die drei Beginner-Mitglieder DJ Mad, Denyo und Eizi Eiz ihre Erfolgsgeschichte fort. So erreichte ihr aktuelles Album, "Advanced Chemistry" , Platz eins der Offiziellen Deutschen Charts Zudem erhielten sie jüngst einen Echo in der Kategorie HipHop/Urban national.25.10.17 Flensburg, FlensArena26.10.17 Aurich, Sparkassen-Arena27.10.17 Göttingen, Lokhalle28.10.17 Koblenz, Conlog Arena30.10.17 Karlsruhe, Schwarzwaldhalle31.10.17 München, Zenith01.11.17 Fulda, Esperantohalle02.11.17 Krefeld, Königspalast

