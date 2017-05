Brown leitet HTCs Vive-Geschäft in Europa

Paul Brown ist neuer General Manager für Vive Europa bei HTC. Dies gab der taiwanesische Mobiltelefonhersteller jetzt bekannt. Brown soll das nach Unternehmensangaben schnell wachsende Geschäft von Vive in Europa steuern und verantwortet dabei insbesondere auch die Bereiche VR-Inhalte, Software und Hardware-Portfolio.Brown wechselt von Disney zu HTC, wo er über sechs Jahre unter anderem als General Manager für Digital D2C sowie Disney Interactive in EMEA tätig war. Er war dabei unter anderem für den Start von DisneyLife verantwortlich, dem ersten Musik- und Video-Aboservice von Disney in UK.Vor seiner Zeit bei Disney war Brown Geschäftsführer von Spotify UK und leitete dort den Launch des Services. Davor war er in verschiedenen Management-Positionen von Sony Music und Pandora Media tätig.Brown selbst sagt zu seiner neuen Aufgabe: "Ich freue mich, Teil des Vive-Teams zu werden. VR hat das Potenzial, die Welt zu verändern und unsere Visionen wahr werden zu lassen. HTC ist führend bei wirklich immersiver VR-Technologie und entsprechenden Inhalten - dabei stehen wir erst am Anfang einer spannenden Reise, ähnlich wie bei Musik-Streaming und Video on Demand vor zehn Jahren!"

Quelle: GamesMarkt.de

