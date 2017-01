Brosda leitet Hamburgs Kultursenat

Ein kompetenter Ansprechpartner für Hamburgs Kulturschaffende: Bürgermeister Olaf Scholz (rechts) stellt Carsten Brosda als neuen Kultursenator vor (Bild: Nicolas Böyer / Senatskanzlei)

Hamburg hat einen neuen Kultursenator: Olaf Scholz, der Erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, gab am 27. Januar 2017 die Ernennung von Carsten Brosda bekannt . Zuletzt fungierte Brosda, der seinen neuen Posten ab Anfang März antreten soll, in Hamburg als Staatsrat für Kultur, Medien und Digitales. Den Posten als Staatsrätin der Kulturbehörde übernimmt nun die frühere Justizsenatorin Jana Schiedek. Das Amt Medien soll aus der Senatskanzlei als eigenständiges Amt in die Kulturbehörde wechseln.Carsten Brosda tritt als Kultursenator die Nachfolge von Barbara Kisseler an; die langjährige Kultursenatorin war im Herbst 2016 verstorben Mit Auftritten wie allein 2016 bei der Echo-Edition des Reeperbahn Festivals beim Musikdialog oder bei der Verleihung der VIA - VUT Indie Awards hat der SPD-Politiker Brosda im Musikbereich bereits Eindruck als kompetenter und gewandter Redner machen können.Entsprechend begrüßt zum Beispiel die IHM - Interessengemeinschaft Hamburger Musikwirtschaft den neuen Kultursenator. "Für die Hamburger Musikwirtschaft ist natürlich besonders der medienwirtschaftliche Hintergrund von Carsten Brosda und seine große Fachkenntnis kultureller sowie kulturwirtschaftlicher Zusammenhänge hervorzuheben", sagte IHM-Geschäftsführer Timotheus Wiesmann , der zudem Brosdas Vertrautheit mit musik- und popkulturellen Themen herausstrich.Der IHM-Vorstandsvorsitzende Alexander Schulz nahm die Entscheidung für Carsten Brosda mit Freude zur Kenntnis. "Es sind, wie wir alle wissen, große Errungenschaften, die Barbara Kisseler für das Hamburger Kulturleben hinterlassen hat. Wir haben jedoch keinen Zweifel, dass mit Carsten Brosda ein würdiger und kompetenter Nachfolger für dieses Amt gefunden wurde."Auch Bürgermeister Scholz lobte den neuen Senator, der bei Hamburgs Kulturschaffenden einen hervorragenden Ruf genieße, bei dessen Vorstellung als "kompetenten Ansprechpartner", der zugleich "über eine fundierte Verwaltungserfahrung" verfüge. Brosda selbst dankte für das Vertrauen und kündigte eine Zeit "vielfältiger kultureller Impulse und der weiteren Profilierung der Kulturstadt Hamburg" an: "Angesichts der aktuellen Unübersichtlichkeiten überall auf der Welt ist schon jetzt eine Hinwendung zu Fragen des Sinns und der Orientierung spürbar. Kultur kann dafür auch in Hamburg - von der Elbphilharmonie bis zur Stadtteilinitiative - Orte und Gelegenheiten schaffen."Der 1974 in Gelsenkirchen geborene Carsten Brosda studierte Journalistik und Politikwissenschaft an der Universität Dortmund, absolvierte ein Volontariat bei der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" in Essen, promovierte 2007 mit einer Arbeit zum Thema "Diskursiver Journalismus" und arbeitete mehrere Jahre lang als Lehrbeauftragter an verschiedenen deutschen Hochschulen. In der SPD und in der Politik stieg er über mehrere Zwischenstationen auf, bis er im Juni 2011 zum Leiter des neugeschaffenen Amtes Medien in der Hamburger Senatskanzlei bestellt wurde. Seit 2013 war Brosda zudem Bevollmächtigter des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg für Medien.

Quelle: MusikWoche

