Broken Silence und Believe weiten Zusammenarbeit im digitalen Vertrieb aus

Großansicht Hamburger unter sich (von links): Thorsten Freese (Managing Director Believe Digital Germany), Holger Fleder (CEO Broken Silence Independent Distribution), Stefan Vogelmann (CEO Broken Silence Independent Distribution) und Torsten Mewes (Head of Artist & Label Services Believe Digital Germany) (Bild: Karsten Arndt) Hamburger unter sich (von links): Thorsten Freese (Managing Director Believe Digital Germany), Holger Fleder (CEO Broken Silence Independent Distribution), Stefan Vogelmann (CEO Broken Silence Independent Distribution) und Torsten Mewes (Head of Artist & Label Services Believe Digital Germany) (Bild: Karsten Arndt)

Die Hamburger Vertriebsfirma Broken Silence arbeitet im digitalen Vertriebsbereich ab sofort verstärkt mit Believe Germany zusammen. Künftig will Broken Silence Schwerpunkte seiner digitalen Veröffentlichungen exklusiv über die Strukturen des Vertriebsdienstleisters Believe auf den Markt bringen."Wir freuen uns sehr auf die erweiterte Zusammenarbeit mit Broken Silence", sagt Torsten Mewes , Head of Artist & Label Services Believe: "Mit über einem Jahrzehnt erfolgreicher Arbeit und jeder Menge Knowledge im Rücken, gehört Broken Silence zu den beständigsten Playern im unabhängigen Musikbusiness. Wir sind sehr stolz darauf, gemeinsam mit Broken Silence Digital das Independent-Geschäft der Zukunft mitzugestalten."Die Broken-Silence-CEOs Holger Fleder und Stefan Vogelmann , fügen hinzu: "Durch die ausgebaute Kooperation mit Believe Digital stellen wir Broken Silence Digital noch breiter und moderner auf. Wir freuen uns auf gemeinsame Erfolge in den kommenden Jahren."In der Vergangenheit kümmerte sich finetunes zu großen Teilen um den digitalen Vertrieb der Produkte aus dem Hause Broken Silence.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen