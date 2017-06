Broilers legen Tour zum Jahresende nach

Großansicht Eilen in diesem Jahr von Erfolg zu Erfolg: die Broilers (Bild: Robert Eikelpoth) Eilen in diesem Jahr von Erfolg zu Erfolg: die Broilers (Bild: Robert Eikelpoth)

Für die Broilers läuft es in diesem Jahr wie geschmiert: Ihr Album "(sic!)" (Skulls & Palms/ Warner Music ) stieg auf Platz eins der Offiziellen Charts ein, kurz darauf nahm die Düsseldorfer Punkrock-Band den Echo in der Kategorie "Rock national" in Empfang. Auf vielen ausverkauften Konzerten begrüßte die Band im Frühjahr 160.000 Fans, und in der Sommersaison gastiert stehen abermals Auftritte vor zigtausend Menschen auf großen Festivals und eigenen Open Airs in Dresden und Berlin auf dem Programm.Aufgrund der "weiterhin ungebrochenen Nachfrage" hat ihr Konzertveranstalter Kingstar nun eine neue Tournee der Broilers zum Jahresende hin unter dem Motto "Ein Teil von mir" angesetzt. Die elf Deutschlandshows umfassende Tour beginnt am 23. November in der Rittal Arena in Wetzlar und endet mit dem definitiven Jahresabschlusskonzert der Band am 29. Dezember im Zenith in Münchnen.Karten für 34 Euro plus Gebühren sind ab 6. Juni 2017 um 17 Uhr über die Homepage der Band und an den bekannten Vorverkaufsstellen zu beziehen.23.11.2017 Wetzlar - Rittal Arena25.11.2017 Schwerin - Stadthalle01.12.2017 Düsseldorf - ISS Dome07.12.2017 Freiburg - SICK-Arena08.12.2017 Saarbrücken - Saarlandhalle14.12.2017 Koblenz - Conlog Arena15.12.2017 Mannheim - Maimarkthalle16.12.2017 Dortmund - Westfalenhalle 127.12.2017 Zwickau - Stadthalle28.12.2017 Bamberg - Brose Arena29.12.2017 München - Zenith13.07.17 Cottbus - Glad-House - präsentiert von Radio Fritz14.07.2017 Dresden - Filmnächte am Elbufer15.07.2017 Berlin - Wuhlheide02.06.2017 Nürburgring - Rock am Ring04.06.2017 Nürnberg, Zeppelinfeld - Rock im Park17.06.2017 AT-Nickelsdorf, Pannonia Fields - Nova Rock01.07.2017 Münster - Vainstream Rockfest21.07.2017 Cuxhaven/Nordholz, Seeflughafen - Deichbrand Festival11.08.2017 Eschwege - Open Flair18.08.2017 CH-Winterthur - Winterthurer Musikfestwochen19.08.2017 CH-Gampel - Open Air Gampel

Quelle: MusikWoche

