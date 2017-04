Britischer Musikmarkt wächst um fünf Prozent

Zeitenwende naht: Die Umsatzentwicklung im britischen Musikmarkt der vergangenen fünf Jahre zeigt, dass Streaming den Verkauf von physischen Tonträgern im laufenden Jahr 2017 als größten Umsatzbringer ablösen dürfte (Bild: bpi.co.uk, Screenshot)

Erste Trends zum Musikkonsum in Großbritannien wiesen bereits zu Jahresbeginn ein kleines Absatzplus für den UK-Musikmarkt im Jahr 2016 aus. Die nun vom britischen BPI-Verband vorgelegten Umsatzzahlen zeigen aber noch deutlicher bergauf.So wuchsen die Einnahmen der britischen Musikindustrie im vergangenen Jahr laut BPI-Angaben und auf Basis von Großhandelspreisen im Vergleich zum Vorjahr um 5,1 Prozent auf 926 Millionen Pfund oder umgerechnet fast 1,1 Milliarden Euro. Der Handelsbernand ERA hatte in seiner Jahresbilanz ein Umsatzplus von 4,6 Prozent verkündet Wachstumsmotor war das Streaminggeschäft, das laut BPI um 61 Prozent wuchs und die Einbußen aus dem Verkauf von physischen Tonträgern und Downloads mehr als ausgleichen konnte. Mit einem Umsatzanteil von 30 Prozent rangiert Streaming 2016 in der BPI-Bilanz zwar noch knapp hinter den physischen Formaten, auf die zusammen 32 Prozent der Umsätze entfielen.Angesichts der Dynamik im Markt - während Streaming von 2015 auf 2016 um rund zehn Prozentpunkte zulegte, gaben die Einnahmen aus dem Verkauf von CDs, LPs und anderen Ton- und Bildtonträgern um mehr als zwei Prozentpunkte nach - liegt Streaming zudem auf Kurs, physische Tonträger bald als größten Umsatzbringer im Königreich abzulösen.Die größten Umsatzzuwächse verbuchten die Plattenfirmen in UK im zweiten und dritten Quartal des vergangenen Jahres. Im umsatzstarken Weihnachtsquartal indes lag der britische Markt nur knapp über dem Vorjahresniveau. Bei der BPI verweist man zur Erklärung auf den Adele-Effekt: Schließlich sorgte die Veröffentlichung von "25" Ende 2015 für eine Sonderkonjunktur.2016 gaben die Einnahmen der Plattenfirmen aus dem Verkauf von CD-Alben um mehr als neun Prozent nach, Umsätze mit Vinyl wuchsen hingegen um gut 66 Prozent sprunghaft weiter. Auf die LP entfällt inzwischen ein Umsatzanteil von 4,5 Prozent am Gesamtmarkt und von 15 Prozent am Geschäft mit physischen Alben.Die Umsätze mit Albumdownloads brachen derweil 2016 um fast 29 Prozent ein, Trackdownloads gaben um fast ein Viertel nach. BPI -CEO Geoff Taylor spricht von einer ermutigenden Entwicklung und hält für die kommenden Jahre sogar nachhaltiges Wachstum im britischen Musikmarkt für möglich. Dafür sei es allerdings nötig, dass die Regierung entsprechende Weichen für die Zeit nach dem Brexit stelle und Onlineplattformen die Kreativschaffenden angemessen für die Nutzung ihrer Werke vergüten würden.

Quelle: MusikWoche

