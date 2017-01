Britischer Musikmarkt legt 2016 erneut zu

Während Streaming und Vinyl in UK 2016 weiter deutlich wuchsen, verzeichneten die CD-Verkäufe ein Minus von 11,7 Prozent. Der Musikkonsum ist im Vereinigten Königreich nach den Zahlen der British Phonographic Industry (BPI), basierend auf Daten der Official Charts Company, 2016 um rund 1,5 Prozent gewachsen.Die Zuwächse sind vor allem Streaming und gestiegenen Vinyl-Verkäufe zurückzuführen. Rechnet man die Streams und verkauften Downloads nach den Regeln der Chartsermittler auf abgesetzte Alben hoch, so wuchs die Zahl der sogenannten Albumäquivalente von 121,6 Millionen 2015 auf 123 Millionen 2016."Das Wachstum des UK-Musikkonsums 2016 ist vor allem auf das explosive Wachstum von Streaming zurückzuführen", erklärt Geoff Taylor, Chief Executive BPI & BRIT Awards. Seit 2013 wurden hier Zuwächse von über 500 Prozent generiert. Im Dezember wurde in UK erstmals die Marke von einer Milliarde Streams pro Woche überschritten. Die Zahl der über Audiostreamingdienste angehörten Songs wuchs um 68 Prozent gegenüber 2015 auf nun 45 Milliarden Songs.Die Vinyl-Verkäufe legten 2016 um 53 Prozent auf mehr als 3,2 Millionen Exemplare zu. Der beste Wert seit 1991 als Simply Red mit dem Album "Stars" die Vinylcharts anführten. 2016 legte der Vinyl-Absatz in UK im neunten Jahr in Folge deutlich zu, nachdem 2007 mit nur noch 200.000 verkauften Vinylalben der bisherige Tiefpunkt erreicht wurde. Mehr als 30 Titel erreichten 2016 die Marke von 10.000 verkauften Vinyl-Exemplaren. 2015 waren es erst zehn. Meistverkaufter Künstler in den Vinylcharts war 2016 mit Abstand David Bowie mit fünf Alben in den Top 30. Der Anteil der Vinyl-Alben am Gesamtmarkt beträgt nun fast fünf Prozent.Die CD-Verkäufe sanken 2016 in UK um 11,7 Prozent. Zusammengerechnet stehen Vinyl-, CD- und andere physikalische Formate nun noch 41 Prozent der Albumumsätze in UK.Das hohe Wachstum im Streaming-Segment geht einher mit stark fallenden Download-Verkäufen, bei Alben um 29,6 Prozent und bei einzelnen Titeln um 26,2 Prozent.

Quelle: MusikWoche

