Briten peilen bei Vinyl-Präsenten die Millionenmarke an

Steile Kurve: die BPI prognostiziert nach den Zuwächsen der vergangenen Jahre, dass im Weihnachtsgeschäft 2017 mehr als eine Million Vinyl-LPs in Großbritannien einen Käufer finden (Bild: BPI)

Der Vinylabsatz könnte laut der British Phonographic Industry (BPI) in Großbritannien im anstehenden Weihnachtsgeschäft eine neue Rekordmarke erreichen. Beim britischen Branchenverband rechnet man auf Basis von Zahlen der Chartsermittler der Official Charts Company allein im Dezember mit mehr als einer Million verkauften LPs.Das wäre der höchste Wert seit Beginn der zeitgemäßen Datenerfassung im britischen Musikmarkt im Jahr 1994 und sehr wahrscheinlich seit den noch früheren Neunzigern, heißt es aus London. Die Entwicklung der vergangenen Jahre und aktuelle Zahlen würden demnach zeigen, dass Vinyl als Geschenk massiv an Bedeutung gewinne.Die Branchenbeobachter bei der BPI rechnen denn auch allein für den Dezember 2017 mit einem Absatzplus im Vinylverkauf von rund 26 Prozent zu den vier Verkaufswochen im Dezember des vergangenen Jahres.Auf das Weihnachtsgeschäft würde damit gut ein Viertel des britischen Vinyl-Jahresabsatzes entfallen, schließlich peilt man bei der BPI für das Gesamtjahr 2017 einen Wert von mehr als vier Millionen verkauften Vinyl-Tonträgern an - ein Plus von rund 30 Prozent im Vergleich zum Jahr 2016 und Zuwächse von 1472 Prozent seit dem bisherigen Tiefpunkt der jüngeren Vinyl-Historie mit nur 205.000 abgesetzten Einheiten im Jahr 2007.Ganz eindrucksvoll auch die Entwicklung nach Marktanteilen: Kam Vinyl im Dezember 2013 noch auf einen Absatzanteil von gerade einmal 0,6 Prozent, so waren es 2016 bereits vier Prozent und für den Dezember 2017 erwarte man bei der BPI nun einen Vinyl-Marktanteil von fünf Prozent.Als CEO der BPI preist Geoff Taylor das Vinyl zu Weihnachten mit einem wahren Loblied: "Ihre ästhetische Wirkung macht Vinyl-Alben zu einem bei Freunden und Familienmitgliedern heißbegehrten Weihnachtsgeschenk." Zudem sei Vinyl allgemein begehrt und verfüge, obwohl es preislich durchaus erschwinglich sei, über einen gewissen Sammlerwert.2016 wuchsen die Einnahmen der britischen Musikindustrie laut BPI-Angaben und auf Basis von Großhandelspreisen im Vergleich zum Vorjahr um 5,1 Prozent auf 926 Millionen Pfund.

Quelle: MusikWoche

