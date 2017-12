Brings und Rhingtön feiern mit Gold bei Florian Silbereisen

Freuen sich über den ersten Gold-Award (von links): Stephan Brings (Brings), Claudia Reichert (Product Managerin Rhingtön), Christian Blüm (Brings), Marco Lorbach (Labelhead Rhingtön), Harry Alfter (Brings), Florian Silbereisen, Peter Brings und Kai Engel (beide Brings) (Bild: Dominik Beckmann)

Am 2. Dezember 2017 trat die Kölner Mundart Band Brings in der ARD-Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" auf. Dort überreichte ihnen Moderator Florian Silbereisen den ersten Gold-Award in ihrer Karriere für die Single "Kölsche Jung" "Das ist unsere erste goldene Platte! Das ist der Wahnsinn!", freut sich Frontmann Peter Brings.Der jetzt vergoldete Song erschien im Oktober 2013 bei der Universal-Music -Division Ariola auf dem Label Rhingtön und hielt sich elf Wochen in den Offiziellen Deutschen Charts, wo er bis auf den 26. Platz kletterte.2016 feierten Brings mit 50.000 Fans im ausverkauften RheinEnergieStadion ihr 25-jähriges Bandjubiläum. Außerdem spielte die Kölner Band bereits bei Rock am Ring, im WDR-"Rockpalast" und als Vorband von internationalen Größen wie AC/DC, den Simple Minds oder Tom Petty.

Quelle: MusikWoche

