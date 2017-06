Briegmann zeigte Zeitungsverlegern digitale Wege auf

Die Musikbranche gilt in der Kultur- und Kreativwirtschaft inzwischen als ein Vorbild für den Umgang mit disruptiven Entwicklungen. Das belegt nun auch ein Auftritt von Frank Briegmann : Am Eröffnungstag des Kongresses "Zeitung Digital 2017" , den der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) und die World Association Of Newspapers And News Publishers (WAN-IFRA) am 22. und 23. Juni in Berlin ausrichten, berichtete der President & CEO Central Europe von Universal Music und der Deutschen Grammophon unter dem Motto "Beats And Bits - Vom radikalen Wandel in der Musikindustrie" von digitalen Strategien und der Transformation im Musikmarkt hin zu einem nun international wieder wachsenden Geschäft.Im Gespräch mit Springers ehemaligem Cheflobbyisten Christoph Keese, der inzwischen als CEO die Geschicke des Beratungsunternehmens Axel Springer hy lenkt, erzählte Briegmann vor rund 300 anwesenden Zeitungsverlegern und Journalisten laut Universal-Angaben "vom Kampf gegen die Gratismentalität vieler Konsumenten, aber auch vom Erfolg des Musikstreamings und seiner Bedeutung als Wachstumsmotor Nummer eins". Zudem habe Briegmann die Notwendigkeit betont, "das geistige Eigentum der Content-Branchen wirksam zu schützen und ein Level Playing Field herzustellen, um mit globalen Tech-Companies auf Augenhöhe über die faire Beteiligung der Kreativen verhandeln zu können".Frank Briegmann habe die Gemeinsamkeiten der Musik- und der Zeitungsbranche beschrieben, gerade in Hinblick auf deren Engagement für ein zeitgemäßes europäisches Urheberrecht "als lebensnotwendige Basis für das Fortbestehen der deutschen Content-Branchen" und mit Verweis auf die Arbeit der Content-Allianz auf dem Berliner und Brüsseler Parkett. Schließlich habe der Universal-Boss darauf verwiesen, dass attraktive Angebote durchaus dazu geeignet seien, die Zahlungsbereitschaft der Nutzer neu zu beleben, und dass ein geschlossenes Auftreten der Branchen der Kultur- und Kreativwirtschaft auch auf politischer Bühne für notwendige Weichenstellungen sorgen könne.

Quelle: MusikWoche

