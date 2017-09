Briegmann sieht Universal-Acts als Wachstumstreiber

Mit seiner Rede eröffnete Frank Briegmann , President & CEO Central Europe Universal Music und Deutsche Grammophon, am 6. September 2017 die Vertriebstagung Universal Inside in Berlin. Als Gast dabei war der Abba-Musiker Benny Andersson."2016 war wieder ein Jahr des neuen Wachstums", sagte Briegmann in einer vorab verbreiteten Rede. "Sowohl der deutsche als auch der globale Musikmarkt verzeichnen ein stabiles Wachstum - in Deutschland plus drei Prozent, in der Welt plus 6,1 Prozent. In Deutschland befinden wir uns aktuell im fünften. Wachstumsjahr in Folge; und auch das erste Halbjahr zeigt wieder drei Prozent Wachstum.""Das ist für uns alle, die wir in dieser schönen Branche das Glück haben arbeiten zu dürfen, eine sehr gute Nachricht. Und es kommt noch besser: das Wachstum geht weiter - bis mindestens 2021, soweit geht zumindest eine Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC, die in diesem Jahr veröffentlicht wurde. Musik ist wieder ein Zukunftsmarkt."Briegmann erläuterte dann, was der Motor dieses Wachstums sei. "Da fällt die Antwort sowohl in Deutschland als auch dem Rest der Welt gleich aus. Es ist das Streaming, das in Deutschland um 72,6 Prozent und in der Welt um 64,3 Prozent zugelegt hat. Wir wachsen also dynamischer als der Weltmarkt, wenn auch noch nicht auf so hohem Niveau. Und auch hier ist die gute Nachricht, dass wir viele Neukunden erreichen. Wir haben uns alle über 100 Mio. Paid-Subscription-User gefreut. Das ist aber kein Grund, nachzulassen. Jetzt geht es darum, die nächsten 100 Millionen neuen Kunden zu begeistern."Beim Wachstum und Streaming marschiere man in Deutschland mehr oder minder im Gleichschritt mit dem globalen Markt, so Briegmann weiter. "Es gibt aber auch große Unterschiede: Deutschland bleibt Heimatland der CD. Im Vergleich zum internationalen Markt ist das Verhältnis zwischen digitalen und physischen Verkäufen praktisch umgekehrt. Diese Stabilität der physischen Formate ist für unser aktuelles Wachstum von ebenso großer Bedeutung wie das Streaming. Und vor allem ist diese Stabilität etwas, um das uns die viele andere Territorien durchaus beneiden."Briegmann informierte di e anwesenden Handelspartner, dass man physische Musik im Wert von 80 Millionen Euro umgesetzt habe, und im Gesamtjahr 2016 20 Millionen Stück CDs über den Handel verkauft. "Das sind nach wie vor beeindruckende Zahlen und wir werden alles dafür tun, mit Euch gemeinsam hier auch weiterhin möglichst für Stabilität zu sorgen und auch wieder neue Impulse zu setzen. Sei es im Bereich der Deluxe Angebote, des Vinyls oder Aktionen."Das heiße umgekehrt aber nun auch nicht, dass die Dynamik unseres Digitalmarkts geringer ist, strich Briegmann heraus. "Unter dem Strich heißt das: Ja, in Deutschland lieben sehr viele Menschen ihre CDs und viele kaufen auch noch immer nur dieses eine Format. Aber: Die Wachstdynamik im Streaming ist sogar höher als im Durchschnitt des Weltmarktes. Der deutsche Markt transformiert sich also einfach anders. Wir stehen auf mehreren stabilen Beinen und werden das sicherlich auch noch eine Zeitlang weiter so tun."Briegmann betonte, dass Universal Music als größter Player im deutschen Markt sicher für einen Großteil dieses Wachstums mitverantwortlich sei. "Kunden in die Läden zu bringen oder zum Streamen oder Downloaden anzuregen, hat sehr viel mit neuem Repertoire und Chartshits zu tun. Und wir freuen uns, dass wir in diesem Segment den Markt deutlich anführen." So wies er darauf hin, dass Universal Music in den Albumcharts in den vergangen zwölf Monaten alleine 20 von 52 Wochen mit 15 Künstlern die Nummer eins und im Singlesbereich sogar 22 Wochen gestellt habe."Wir haben einen wunderbar großen Katalog, den wir auch intensiv arbeiten; aber wir sind keine Company, deren Interesse im Wesentlichen in der Risikominimierung durch Katalogkauf liegt. Wir gehen Risiken ein, indem wir in neue Künstler investieren, diese erfolgreich machen und damit Katalog schaffen." Briegmann machte deutlich: "Unserer Künstler und wir sind die Aktivposten im Musikbusiness. Wir setzen die Themen und sorgen mit unseren Invests dafür, dass der Fluss nachwachsender Talente und Veröffentlichungen nicht ins Stocken gerät."Um aber in die Charts zu kommen, wolle man für unsere Künstler zunächst erst einmal möglichst viele Menschen erreichen, man wolle Reichweite schaffen, so Briegmann weiter. "Das gelingt ziemlich gut. Universal Music generiert weltweit aktuell mehr als fünf Milliarden Kontakte pro Monat. In den Charts der sozialen Medien sind vor allem unsere Künstler führend. Wenn wir uns nur die oberste Spitze der Pyramide ansehen, dann stellen wir fest, dass bei den reichweitenstärksten Künstlern neun von zehn auf Instagram, sechs von zehn auf Facebook und übrigens auch sechs von zehn auf YouTube bei Universal sind. Ich denke es ist klar, dass wir mit unseren Künstlern hier die Nutzung treiben."Allerdings seien es nicht nur die sozialen Medien, die dem Major wichtig seien. "Genauso sind es TV, Radio und Print, deren Auflagen oder Quoten wir hoffentlich mit den Künstlern, die wir fördern, positiv beeinflussen können", ergänzte der Universal-Chef..Gleichzeitig stellte Briegmann fest: "Reichweite ist für uns aber kein Selbstzweck. Sie macht nur Sinn, wenn sie auch monetarisiert wird. Denn: Wir vermarkten nicht nur die Werke, das heißt Werte, die unsere Künstler geschaffen haben, wir schaffen auch selbst Werte. Mehrwerte. Für und mit unseren Künstlern, für die Fans, für unsere Partner und natürlich auch für unser Unternehmen. Wir schaffen Werte: Fan Experience - Publicity - Consumption."Briegmann führte aus, dass gelungene Marketing- und Promotionaktionen idealerweise in mehreren Richtungen Wirkung zeigen und Werte , schaffen für alle Beteiligte. "Wir haben die Fan Experience, die darin besteht, dass die Fans ihre Idole zum Beispiel live erleben und mit ihnen kommunizieren können, ob das bei einer Autrammstunde oder einem Live Gig mit einem Digitalpartner ist."Und weiter: "Dann ist da die Publicity, die wir schaffen, indem wir die Aktion beispielsweise über Social Media begleiten, indem andere Seiten und Blogs darüber berichten genauso wie auch klassische Medien. Und nicht zuletzt treibt das den Konsum, den wir dadurch hochskalieren, dass wir möglichst die gesamte Produktwelt eines Künstlers bei dem richtigen Distributionspartner platzieren - inklusive Tonträger, Merchandising, Fashion und so weiter. Mit uns werden aus Mehrwerten auch Mehrumsätze.".Der Musikmanager ist sich sicher: "Die Aussichten dazu sind sehr gut. Wenn man an die noch weiteren Möglichkeiten im Rahmen von Connected Car, Houses oder auch Voice Control Devices denkt, gibt das viel Optimismus und Tatkraft."

