Bredemann-Stiftung und Andrea Berg spenden an Kinderzentrum stups

Bei der Scheckübergabe: Andrea Berg und Christoph von Berg (Bild: Alexander Schumann)

Am 31. Januar 2017 überreichte die Hildegard Bredemann Busch-du-Fallois Stiftung Andrea Berg am Rande ihres Konzerts in Leipzig einen Scheck über 40.000 Euro, die die Sängerin wiederum an das Kinderzentrum stups in Krefeld spendet.Mit dem Geld wollen die Träger des Kinderzentrums, die DRK-Schwesternschaft, eine zusätzliche Stelle im Bereich des Kinder-und Jugendhospizes schaffen. "Ich bewundere, wie es dort gelingt, das soziale Miteinander von Kindern mit und ohne Einschränkungen zu fördern", erklärte Christoph von Berg, Vorstandsvorsitzender der Bredemann-Stiftung, der Andrea Berg den Scheck persönlich überreichte. Die Sängerin, die auch als Schirmherrin des Kinderzentrums fungiert, freute sich wiederum, dass sich die Stiftung so sehr in ihrer Heimatstadt Krefeld engagiert.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen