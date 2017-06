Bravado und Wormland kleiden Fans von Guns N' Roses exklusiv ein

Großansicht Gewährten am Abend des 12. Juni einen ersten Einblick in den Pop-up Store mit seiner exklusiven Kollektion: Michael "Michi" Hahn (Director Music Bravado Merchandise, links) und Christian Greiner (Geschäftsführer Wormland und Vorstandsmitglied Ludwig Beck) (Bild: MusikWoche) Gewährten am Abend des 12. Juni einen ersten Einblick in den Pop-up Store mit seiner exklusiven Kollektion: Michael "Michi" Hahn (Director Music Bravado Merchandise, links) und Christian Greiner (Geschäftsführer Wormland und Vorstandsmitglied Ludwig Beck) (Bild: MusikWoche)

Passend zum ersten Deutschlandkonzert von Guns N' Roses im Rahmen der "Not In This Lifetime" genannten Tournee, das am 13. Juni 2017 in München im Olympiastadion stattfindet, eröffnen Bravado Merchandise und Wormland einen Pop-up Store. Am Marienplatz im Herzen Münchens bieten die Merchandising-Tochter von Universal Music und das zur Ludwig Beck AG gehörende Modehaus für nur einen Tag eine welt-exklusive und limitierte Kollektion an. Einen ersten Eindruck konnten sich geladene Gäste am Abend des 12. Juni verschaffen, dabei reichten die Gastgeber rund um Wormland-Geschäftsführer Christian Greiner und Michael "Michi" Hahn , Director Music Bravado Merchandise , unter anderem ein Bier im Branding der Band.Bei Wormland finden sich nun am 13. Juni auf rund 150 Quadratmetern auf einer eigens gestalteten Verkaufsfläche im Tiefgeschoss zahlreiche Fanartikel vom Beanie über Trägershirts und klassische T-Shirts oder Lederjacken bis hin zu einer preislich im höheren dreistelligen Euro-Bereich angesiedelten Lederhose mit Guns N' Roses-Stickerei. Zahlreiche Gibson-Gitarren, ein Schlagzeug und ein ausgewähltes Sortiment an CDs und LPs der kalifornischen Formation runden das Angebot ab.Abgesehen von der Lederhose bekommt die Kollektion rund eine Woche später einen zweiten Auftritt in Hannover, wo die US-Rockband am 22.Juni auf dem Messegelände ein Konzert gibt. Zudem steht noch ein Termin in Österreich (10. Juli, Wien) an.Für die europäischen, kanadischen und australischen Tourneetermine von Guns N' Roses hatte die veranstaltende Agentur Live Nation Anfang Dezember 2016 binnen 24 Stunden mehr als eine Million Tickets verkauft . Der Vorverkauf war am 9. Dezember gestartet.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen