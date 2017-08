Braunschweiger Sommer Open Airs feierten Jubiläum

Großansicht Eröffnete den diesjährigen Konzertreigen: Alle Farben (Bild: undercover) Eröffnete den diesjährigen Konzertreigen: Alle Farben (Bild: undercover)

Großansicht Sang am ausverkauften Schlussabend auf der Volksbank BraWo Bühne: Stefanie Kloß von Silbermond (Bild: undercover) Sang am ausverkauften Schlussabend auf der Volksbank BraWo Bühne: Stefanie Kloß von Silbermond (Bild: undercover)

Mit Auftritten bekannter Acts aus dem In- und Ausland an in der Regel drei aufeinanderfolgenden Tagen führt die Veranstaltungsagentur undercover jährlich - jeweils im August - die Sommer Open Airs auf der Volksbank BraWo Bühne im Raffteichbad in Braunschweig durch. Mit der diesjährigen Ausgabe feierte die Veranstaltungsreihe nun ihr zehnjähriges Jubiläum.Schon im Vorfeld des Auftritts des Berliner DJs und Hit-Fabrikanten Alle Farben am Donnerstag, dem 17. August, mit welchem die Jubiläumsausgabe eröffnet wurde, habe man zudem den 100.000sten Besucher der Veranstaltungsserie insgesamt ermittelt. Dass man "im Norden nicht aus Zucker ist", haben laut undercover die Besucher des Konzertes von Philipp Poisel am 18. August bewiesen, indem sie sich "die Laune vom Regen nicht nehmen ließen".Höhepunkt und Abschluss der diesjährigen BraWo-Bühnen-Open-Airs sei dann der ausverkaufte Auftritt von Silbermond am Samstag, dem 19. August, gewesen. "Da stimmte dann nicht nur die Stimmung, sondern auch wieder das Wetter", wie es aus Braunschweig heißt. Insgesamt lockten die drei Freiluftkonzerte diesmal rund 13.000 Besucher an.Zu den Künstlern und Bands, die bisher auf den Sommer Open Airs auf der BraWo Bühne dabei waren, zählten unter anderen Scooter, Tim Bendzko, Ich+Ich, Pur, James Blunt, Marteria, Bosse, Rea Garvey, Zaz, Status Quo, Revolverheld, Mark Forster oder Cro.

Quelle: MusikWoche

