Branchen- und Urheberrechtsexperte Mike Hennessey verstorben

Großansicht Verstarb im Alter von 89 Jahren im schwäbischen Durchhausen in Baden-Württemberg: Mike Hennessey Verstarb im Alter von 89 Jahren im schwäbischen Durchhausen in Baden-Württemberg: Mike Hennessey

Der britische Fachjournalist und Jazzpianist Mike Hennessey ist tot. Der am 25. Februar 1928 in London geborene Musiker, der viele Jazzgrößen begleitete, Autor und Urheberrechtsexperte verstarb nach kurzer Krankheit im Alter von 89 Jahren im schwäbischen Durchhausen in Baden-Württemberg im Kreise seiner Familie.Hennessey war lange Jahre als internationaler Redakteur der Fachzeitschrift "Billboard" tätig, zählte zu den Mitbegründern von "Music Week" sowie "music & media" und war jahrelanger MusikWoche-Korrespondent. Hennessey schrieb Biografien zu Künstlern wie Kenny Clarke oder Johnny Griffin,Für MusikWoche warf Mike Hennessey zuletzt im Herbst 2013 unter dem Motto "2020 - Die Zukunft der Musikbranche" einen Blick in die Zukunft des Musikgeschäfts und rief dabei unter anderem die Schäden durch Musikpiraterie als Hindernis für eine allzu rosige Zukunft in Erinnerung, Den ausführlichen Artikel dazu lesen Abonnenten in MusikWoche, Heft 43/2013, im Livepaper oder hier

Quelle: MusikWoche

