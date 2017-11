Brainstorm lässt The New Roses weiter blühen

Die Agentur Brainstorm bilanziert das erfolgreichste Jahr für die von ihr im Management und Booking betreute Band The New Roses. Dazu gehören gestiegene Ticketzahlen bei der jüngst abgeschlossenen Tour. So kamen zum Abschlusskonzert in Wiesbaden laut Brainstorm-Angaben rund 1200 Fans - eine Verdreifachung der Zahlen im Vergleich zur Tournee im Vorjahr. Zudem waren die Shows in Berlin, Hamburg, Viersen, Mannheim, Köln und München ausverkauft.Manager Deville Schober verweist darauf, dass die Rockband in den vergangenen drei Jahren gut 250 Konzerte in Deutschland und dem benachbarten Ausland gespielt hat. "Der kontinuierliche Aufbau der Band trägt nun Früchte. Ausverkaufte Shows, sehr gute Präsenz im Radio und gut ein Duzend internationale Festivalslots für 2018 sind eine Ansage." 2017 sei definitiv das erfolgreichste Jahr der Formation aus dem Rheingau.Das auf dem Label Napalm Records im Vertrieb von Universal Music veröffentlichte, aktuelle Album der Band, "One For The Road" , erreichte Platz 20 in den Offiziellen Deutschen Charts. Schober freut sich zudem über die Akzeptanz im Radio. Bei mehr als 40 deutsche Radiostationen seien die beiden Singles-Auskopplungen, "Life Ain`t Easy" und "Every Wild Heart", seit der Albumveröffentlichung Ende August 2017 zusammen auf über 1700 Einsätze gekommen.Das Quartett, das bereits beim UEFA Champions League Festival, bei den Hamburger Harley Days, der Kieler Woche und dem Hellfest in Frankreich aufgetreten ist, hat auch für 2018 bereits einen gefüllten Veranstaltungskalender. Gebucht sind bereits Festival- und Headliner Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden, Belgien, Schweden, Dänemark, Tschechien und Ungarn.

