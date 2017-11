Brainpool Live holt Stefan Raab in die Lanxess Arena

Kehrt auf die Bühne zurück: Stefan Raab (Bild: Brainpool)

Am 18. Oktober 2018 tritt Stefan Raab , der Ende 2015 seine TV-Karriere beendet hat, mit einer Liveshow in der Kölner Lanxess Arena auf. Als Veranstalter fungiert Brainpool Live Entertainment . Mit an Bord ist seine langjährige Band, die Heavy Tones.Auf der Facebookseite seiner ehemaligen Show "tv total" wirbt ein kurzer Clip für die Show. Dort werden "Spitzen-Witze und spektakuläre Gäste".angekündigt. In dem Clip sind zudem Künstler mit nicht ganz ernst gemeinten Kommentaren zu Raab zu sehen. "Stefan Raab? Voll der Otto", sagt etwa Carolin Kebekus , während Udo Lindenberg Raab als "unteres Mittelmaß" bezeichnet und Helene Fischer meint: "Den braucht kein Schwein."

