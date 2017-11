Boy beehren Hans-Verleihung als Überraschungsgast

Großansicht Bereits 2011 erstmals mit dem Hans ausgezeichnet: Valeska Steiner und Sonja Glass (rechts) von Boy mit der Hans-Trophäe in der Nachwuchskategorie (Bild: Public Address, Jan-Timo Schaube) Bereits 2011 erstmals mit dem Hans ausgezeichnet: Valeska Steiner und Sonja Glass (rechts) von Boy mit der Hans-Trophäe in der Nachwuchskategorie (Bild: Public Address, Jan-Timo Schaube)

Mit dem Hamburger Musikpreis Hans kennt sich die Band Boy bestens aus: Die Musikerinnen Sonja Glass aus Hamburg und Valeska Steiner aus Zürich nahmen bereits zweimal selbst den Hans entgegen - 2011 in der Nachwuchskategorie und 2015 mit ihrem Team in der Kategorie "Hamburger Künstlerentwicklung des Jahres", zudem wirkten sie 2016 in der Jury mit.Bei der Hans-Verleihung 2017, die am 21. November ab 20.00 Uhr in der Hamburger Markthalle steigt, geben Boy nun vor rund 500 geladenen Gästen aus der Hamburger Musik- und Kulturszene mit einem Live-Auftritt den Special Guest. Das gaben die Hans-Veranstalter von der Interessengemeinschaft Hamburger Musikwirtschaft (IHM) kurz vor der Verleihung bekannt.Für 2017 stehen mit Christoph Lieben-Seutter, dem Generalintendanten der Elbphilharmonie, als "Lotse des Jahres" und Jens Thele von Kontor Records als Träger des Sonderpreises der IHM bereits die ersten Hans-Gewinner fest . Die Nominierungen für weitere sieben Hans-Kategorien gab die IHM bereits zuvor bekannt . Ins Rennen um den Hamburger Musikpreis gehen dabei unter anderem 187 Strassenbande, Kettcar, Andreas Dorau und Ace Tee, aber auch Uwe Kanthak und das Audiolith-Team.Im Radio begleitet N-Joy den Abend, NDR Blue sendet am 24. November ab 20.00 Uhr eine Zusammenfassung der Preisverleihung.

Quelle: MusikWoche

