Bosse setzt Rekordtour fort

Mit dem Album "Engtanz" (Vertigo Berlin/ Universal Music ) landete Bosse im Februar 2016 die erste Nummer eins seiner Karriere in den Offiziellen Deutschen Charts. Die auf mehrere Etappen 2016 und 2017 verteilte "Engtanz Tour" entwickelte sich dann zu seiner bislang erfolgreichsten Tournee. Wie sein Tourveranstalter undercover meldet, besuchten rund 80.000 Fans bislang insgesamt 37 Konzerte.Und es geht weiter mit "Engtanz"-Tourterminen: Dabei sind Gastspiele in Wolfsburg am 28. April und in Rostock am 25. Mai schon restlos ausverkauft. Krönender Abschluss soll das "Engtanz Open Air" am 26. August auf der Trabrennbahn in Hamburg werden, bei dem mit Boy und den Mighty Oaks bewährte Weggefährten des Künstlers als "Special Guests" mit dabei sein sollen. Boy waren bereits 2011 als Support der gesamten "Wartesaal"-Tour mit Bosse unterwegs, die Mighty Oaks bei fünf Terminen der "Kraniche"-Tour 2013.Begonnen hat der Sänger und Songschreiber die "Engtanz Tour" im Februar und März 2016 mit intimen Clubkonzerten. Ein "emotionales Highlight" des folgenden "Engtanz"-Sommers mit 20 Festival- und Open-Air-Auftritten war laut undercover das mit 6000 Gästen ausverkaufte Freiluft-Heimspiel Bosses auf der Volksbank BraWo Bühne in Braunschweig.Im Herbst 2016 ging der "Engtanz" weiter und entwickelte sich, wie undercover bestätigt, "mit ausnahmslos ausverkauften Shows zur bis dato größten Hallentour des Künstlers". Zum Abschluss der 2016er Shows spielte Bosse am 9. Dezember in der Hamburger Sporthalle auf, die 7000 Tickets waren demnach schon Monate im voraus vergriffen. Im März 2017 folgten noch weitere "Engtanz"-Konzerte. Axel Horn , Geschäftsführer bei undercover und fürs Booking von Bosse verantwortlich, schwärmt: "Wir sind mehr als stolz, den Live-Weg dieses außergewöhnlichen Künstlers, welcher mit der 'Engtanz Tour' seinen vorläufigen Höhepunkt fand, mitgestaltet zu haben - und wir sind uns sicher, dass uns noch viele weitere gemeinsame spannende Etappen bevorstehen."Neben den erwähnten weiteren "Engtanz"-Shows stehen auch wieder Festivaltermine auf Bosses Tourplan, darunter beim NDR2 Plaza Festival in Hannover, beim Ulmer Zelt oder beim Highfield Festival.28.04.2017 Wolfsburg, 10 Jahre Hallenbad (ausverkauft)25.05.2017 Rostock, M.A.U. Club (Festival-Warm-up) (ausverkauft)27.07.2017 Chemnitz, AJZ Talschock (Restkarten)29.07.2017 Neubrandenburg, HKB26.08.2017 Hamburg, Trabrennbahn Bahrenfeld (Special Guests: Boy & Mighty Oaks)26.05.2017 Hannover, NDR2 Plaza Festival09.06.2017 Ulm, Ulmer Zelt10.06.2017 Konstanz, CampusFestival Konstanz28.07.2017 Frankfurt/Oder, Helene Beach Festival03.08.2017 Elend/Sorge, Rocken Am Brocken04.08.2017 Anröchte, Big Day Out 9.005.08.2017 Alzey, Ca Capo Alzey18.-20.08.2017 Großpösna, Highfield Festival19.08.2017 Wilhelmshaven, Pumpwerk Open Air01.09.2017 Erfurt, Clueso Open Air 2017 (ausverkauft)02.09.2017 Köln, 30 Jahre VRS

