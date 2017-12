Bono und The Edge fuhren mit der U2 durch Berlin

Großansicht Spielten Songs aus dem neuen U2-Album: Bono und The Edge an der Haltestelle Deutsche Oper (Bild: Philipp Gladsome) Spielten Songs aus dem neuen U2-Album: Bono und The Edge an der Haltestelle Deutsche Oper (Bild: Philipp Gladsome)

Am 6. Dezember 2017 überraschte die irische Band U2 ihre Fans mit einer Aktion der besonderen Art: Sänger Bono und Gitarrist The Edge stiegen in die Berliner U-Bahnlinie U2, wo sie auf die Fans trafen. Universal Music hatte das exklusive Fanevent zusammen mit den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) organisiert und präsentiert. Die Gewinner des Events fuhren mit einem Sonderzug zunächst vom Berliner Olympiastadion in Richtung Nollendorfplatz.Als Überraschung kamen dann die beiden U2-Mitglieder in die U-Bahn, wo sie Anekdoten erzählten und Selfies mit den Fans machten.Gemeinsam mit Bono und The Edge machte die Gruppe einen Stopp an der Station Deutsche Oper, wo die Musiker in einer Akustik-Session einige Songs aus dem neuen U2-Album "Songs Of Experience" zum Besten gaben."Ob über oder unter Erde, ob vor 100.000 Zuschauern in einem ausverkauften Stadion oder vor 200 Fans und Partnern in einem Berliner U-Bahnhof - U2 sorgen stets für eine Show der Extraklasse und Livemomente, die man nicht vergisst", sagt Frank Briegmann , President & CEO Universal Music Central Europe und Deutsche Grammophon, über die Aktion. "Danke an die BVG für die Kooperation bei dieser ungewöhnlichen Albumpräsentation von 'Songs Of Experience'."Anschließend schauten Bono und The Edge noch auf der Weihnachtsfeier von Universal Music vorbei. Am 1. Dezember erschien mit "Songs Of Experience" das 14. Studioalbum der Band.

Quelle: MusikWoche

