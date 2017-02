Bonfire setzen neues Album auf die Gleise

Großansicht Fahren mit der Lokomotive vor: Bonfire (Bild: Bonfire) Fahren mit der Lokomotive vor: Bonfire (Bild: Bonfire)

Die Hardrockband Bonfire ging am 20. Januar 2017 mit ihrer eigenen Lokomotive und 80 geladenen Medienpartnern auf Jungfernfahrt. Die Zugfahrt ging von Augsburg über München nach Ingolstadt und zurück.In Ingolstadt wurde die Lok eingeweiht. Sie soll künftig im Nah- und Fernverkehr der Stauden-Verkehrs-Gesellschaft aus Augsburg eingesetzt werden. Im Zug stellten Bonfire unter anderem auch das neue Album der Formation vor: "Byte The Bullet" erscheint am 24. März bei UDR Music und im Vertrieb von Warner Music

Quelle: MusikWoche

