Bomber der Herzen und 257ers erfolgreich auf Tour

Mit über 40.000 Besuchern zeigt sich der Tourveranstalter Der Bomber der Herzen mit der Tour der 257ers, die am 27. Januar 2017 in Zürich endete, sehr zufrieden.Der "Mikrokosmos"-Tour ging am 1. Juli 2016 die Veröffentlichung des gleichnamigen Albums voraus, mit dem das Essener HipHop-Duo auf dem ersten Platz der Offiziellen Deutschen Charts landete. Für die Singleauskopplungen "Holland" und Holz" kassierten die 257ers jeweils einen Gold-Award.Die anschließende Tour führte das Duo neben Deutschland auch durch die Niederlande, Luxemburg und die Schweiz. Die Termine waren teilweise schon Wochen zuvor ausverkauft, wie es bei Der Bomber der Herzen heißt. Für den kommenden Sommer haben die 275ers bereits bei einigen Festivals zugesagt.23. - 25.06.2017 Scheeßel/ Neuhausen ob Eck - Hurricane / Southside Festival24.06.2017 Bonn - Kunst!Rasen Open Air16. - 19.08.2017 Übersee - Chiemsee Summer18. - 20.08.2017 Grosspösna - Highfield Festival02.09.2017 Bochum - ZeltFestival Ruhr

