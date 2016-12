Bogdan Roscic wechselt von Sony Music an die Wiener Staatsoper

Großansicht Designierter Staatsoperndirektor: Bogdan Roscic (rechts), hier beim Echo Klassik 2015 mit dem Team von Sony Music mit (von links) Philip Ginthör (CEO Sony Music GSA), den beiden Künstlern Lang Lang und Jonas Kaufmann sowie Edgar Berger (Chairman & CEO International Sony Music) (Bild: MusikWoche) Designierter Staatsoperndirektor: Bogdan Roscic (rechts), hier beim Echo Klassik 2015 mit dem Team von Sony Music mit (von links) Philip Ginthör (CEO Sony Music GSA), den beiden Künstlern Lang Lang und Jonas Kaufmann sowie Edgar Berger (Chairman & CEO International Sony Music) (Bild: MusikWoche)

Großansicht Bei der Vorstellung des designierten Direktoren der Staatsoper am 21. Dezember in Wien (von links): Christian Kircher (Geschäftsführer der Bundestheater-Holding), Kunst- und Kulturminister Thomas Drozda und Bogdan Roscic (Bild: BKA/Regina Aigner) Bei der Vorstellung des designierten Direktoren der Staatsoper am 21. Dezember in Wien (von links): Christian Kircher (Geschäftsführer der Bundestheater-Holding), Kunst- und Kulturminister Thomas Drozda und Bogdan Roscic (Bild: BKA/Regina Aigner)

Von 2020 an soll Bogdan Roscic , der derzeit als President Sony Classical das internationale Klassikgeschäft des Konzerns leitet, in Wien den Posten als Staatsoperndirektor übernehmen. Kunst- und Kulturminister Thomas Drozda gab die Berufung am 21. Dezember 2016 standesgemäß im Bundeskanzleramt bekannt: "Als Top-Manager für klassische Musik" bringe Bogdan Roscic "internationale Kompetenz und Führungserfahrung mit", lobte der österreichische Bundesminister. "Dieser Generationswechsel vereint eine Kombination aus künstlerischem Anspruch, Leidenschaft und Begeisterungsfähigkeit." Der langjährige Musikmanager erhält zunächst einen Vertrag bis 2025. Seit September 2010 fungiert derzeit Dominique Meyer als Direktor der Wiener Staatsoper.Roscic selbst bezeichnete die Ernennung als "die persönlich wichtigste Entscheidung meines beruflichen Lebens" Der 1964 geborene Philosoph und Musikwissenschaftler Roscic war nach seinem Studium zunächst für österreichische Tageszeitungen tätig und begann 1993 bei Ö3, wo er bis zum Senderchef aufstieg. 2001 wechselte er als Geschäftsführer zu Universal Music Austria, stand später in Diensten der Deutschen Grammophon und übernahm die Leitung der Londoner Decca Music Group . Im Frühjahr 2009 wechselte Bogdan Roscic zu Sony Music, wo er die damals neu geschaffene Position als President des internationalen Klassikgeschäfts von Sony übernahm.

Quelle: MusikWoche

