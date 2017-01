BMG tätigt bislang größte Einzelübernahme im Tonträgergeschäft

CEO Hartwig Masuch und sein Team bauen die Aktivitäten von BMG in den USA und im Masterbereich aus. Mit der BBR Music Group übernimmt BMG unter anderem das Label Broken Bow Records mit dem 14 Millionen verkaufte Exemplare und sieben teils mehrfach mit Platin dekorierte Alben schweren Country-Star Jason Aldean.Teil des Deals sind aber auch die Labels Stoney Creek Records, Wheelhouse Records und Red Bow Records sowie der Musikverlag Magic Mustang Music. Neben Jason Aldean gehören auch Aufnahmen von Country-Künstlern wie Trace Adkins, Dustin Lynch, Randy Houser oder Thompson Square zum Katalog der BBR Music Group.Bei dem Deal handelt es sich um die größte Einzelübernahme der neuen BMG im Tonträgergeschäft, heißt es aus Berlin. Demnach hätte sich BMG den aktuellen Zukauf mehr kosten lassen als die Übernahmen von zum Beispiel Sanctuary oder Mute . Eine Summe nennt die Bertelsmann -Tochter allerdings auf Nachfrage von MusikWoche nicht.Benny Brown hob die BBR Music Group 1997 aus der Taufe und habe sie seitdem mit sieben Platin-Alben und 19 Platin-Singles zu einem der erfolgreichsten unabhängigen Musikunternehmen in Nashville und in der US-Musikindustrie aufgebaut.Die BBR Music Group soll ihren Unternehmenssitz in Nashville behalten, BMG will alle 48 Mitarbeiter übernehmen, die dann an den Executive Vice President von BMG in den USA, Jon Loba, berichten. Firmengründer Benny Brown und CFO Paul Brown sollen dem Unternehmen zudem auch nach der Transaktion noch beratend zur Seite stehen."BBR Music Group ist ein phänomenal erfolgreiches Unternehmen, dessen Philosophie und Verpflichtung gegenüber seinen Künstlern perfekt zur neuen BMG passen", kommentiert BMG-CEO Hartwig Masuch die Übernahme. Er habe "allergrößten Respekt vor dem, was Benny und sein Team erreicht haben". Die Kombination aus der BBR Music Group und BMG solle Künstlern und Songwritern nun einen neuen Weg in den weltweiten Markt eröffnen: "Wir werden die Alternative bieten, nach der so viele Künstler suchen."Benny Brown lässt zudem durchblicken, dass sich auch andere Kandidaten für eine Übernahme des von ihm gegründeten Unternehmens interessiert hätten: "Seit 2001 sind viele größere Labels an mich herangetreten und wollten uns kaufen." Aber erst, als er sich mit Hartwig Masuch und Zach Katz, dem President Repertoire & Marketing von BMG in den USA, getroffen habe, "wusste ich, dass ich die richtigen Partner gefunden hatte".

Quelle: MusikWoche

