BMG positioniert sich bei Production Music neu

Steht als Managing Director an der Spitze von BMG Production Music: Geert-Willem Koolhof (Bild: BMG)

Unter dem Namen BMG Production Music hebt die Bertelsmann-Musiktochter BMG eine eigene Agentur für Produktionsmusik aus der Taufe. Die neu gegründete Firma soll künftig von Niederlassungen in Los Angeles, Nashville, London, Hilversum und Berlin aus einen Katalog mit etwa 400.000 Musiktiteln verwalten. Zu BMG Production Music gehören außerdem zweieigene Musikstudios in Los Angeles und London, zudem vertritt das Unternehmen "zahlreiche hochwertige subverlegte Kataloge", unter anderem im Rahmen seiner Allianz mit Music Hub aus Großbritannien.Geert-Willem Koolhof fungiert als Managing Director der neu formierten Sparte BMG Production Music. Drei regionale Leiter - Mitch Lijewski in den USA, Farah Hasan in Großbritannien und Paul Gulmans für Benelux & Deutschland - arbeiten unter der kreativen Leitung von Mitch Lijewski, der in Los Angeles als Senior Vice President Production Music sitzt und an Geert-Willem Koolhof berichtet."Durch die Zusammenführung unser umfassenden Produktionsmusikanteile unter dem Schirm von BMG Production Music rücken wir die Bedeutung von Production Music innerhalb von BMG mehr in den Fokus und setzen ein Zeichen für unsere Verpflichtung gegenüber diesem Wachstumsmarkt", kommentiert BMG-CFO Maximilian Dressendörfer den Vorstoß. Geert-Willem Koolhof kündigt zudem an, den Erfolg des neuen Unternehmens im Bereich Production Music nicht am Marktanteil bemessen zu wollen, "sondern anhand unserer Dienstleistungen für Autoren und Musiknutzer".

Quelle: MusikWoche

