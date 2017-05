BMG nimmt Benni Dernhoff unter Vertrag

Großansicht Schulterschluss im Verlagsbereich (von links): Nicolas Gundel (HAM), Sina Wahnschaffe (Head of A&R BMG GSA) und Benni Dernhoff (Bild: BMG) Schulterschluss im Verlagsbereich (von links): Nicolas Gundel (HAM), Sina Wahnschaffe (Head of A&R BMG GSA) und Benni Dernhoff (Bild: BMG)

Benni Dernhoff hat einen exklusiven Autorenvertrag mit BMG unterzeichnet. Der Songwriter und Produzent arbeitete zuletzt zusammen mit Namika an deren Albumtracks "Stoptaste" und "Herzrasen", mit Julian Sengelmann oder mit Johannes Oerding an dessen aktuellem Longplayer "Kreise". Darüber hinaus war der im Bereich Management durch Nicolas Gundel (HAM - Hamburg Artist Management) vertretene Dernhoff in den vergangenen Jahren unter anderem für Acts wie Tonbandgerät, Alexander Klaws, Revolverheld, Emma Longard, Nico Suave oder Patrick Nuo aktiv Bei BMG sieht man Benni Dernhoff als einen der aufstrebenden Songwriter in Deutschland: "Wir haben uns gesehen, und von da an war klar: wir gehören zusammen", meint Sina Wahnschaffe , Head of A&R bei BMG GSA: "Benni ist ein Mega-Talent, und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm".

Quelle: MusikWoche

