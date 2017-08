BMG legt zum Halbjahr weiter zu

Großansicht Blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück: Thomas Rabe (Bild: Bertelsmann) Blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück: Thomas Rabe (Bild: Bertelsmann)

Bei einer Umsatzsteigerung um 2,1 Prozent auf 8,1 Milliarden Euro erzielte Bertelsmann erstmals zum Halbjahr ein operatives Konzernergebnis von mehr als 500 Millionen Euro. Die Musiktochter BMG steigerte ihren Umsatz in den ersten sechs Monaten 2017 um 28,0 Prozent auf 233 Millionen Euro.Beim operativen EBITDA-Vorsteuerergebnis erreichte Bertelsmann mit 1,1 Milliarden annähernd das Rekordniveau der Vorjahresperiode, das bei 1,11 Milliarden Euro lag. Beim Konzernergebnis steigerte sich der Konzern auf 502 Millionen Euro im Vergleich zu 482 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2016."Bertelsmann blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück" erklärte der Vorstandsvorsitzende Thomas Rabe . "Der Umsatz- und Ergebnisanstieg sowie unser verbessertes Wachstumsprofil sind das Resultat der konsequenten Umsetzung unserer Strategie."Die Bertelsmann-Musiktochter BMG verzeichnet ebenfalls ein anhaltendes Geschäftswachstum und baute in den ersten sechs Monaten 2017 ihre Marktstellung aus. Der Umsatz erhöhte sich um 28,0 Prozent auf 233 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr 2016 betrug der Umsatz noch 182 Millionen Euro. Beigetragen zu dieser Entwicklung hat insbesondere das Tonträger- und Musikverlagsgeschäft in Großbritannien und den USA sowie das Musikverlagsgeschäft in Australien. Beim operativen EBITDA-Vorsteuerergebnis kam BMG auf 40,0 Millionen Euro und lag damit um 25,0 Prozent über dem Vorjahreseitraum, in dem 32 Millionen Euro erzielt wurde.BMG erwarb im Berichtszeitraum die BBR Music Group (BBRMG) - laut Konzernangaben die größte Einzelübernahme von BMG seit der Gründung der Firma 2008. Die BBRMG umfasst die Country-Labels Broken Bow Records, Stoney Creek Records, Wheelhouse Records und Red Bow Records sowie den Musikverlag Magic Mustang Music, der die Rechte von Künstlern wie Jason Aldean und Dustin Lynch vertritt.Darüberhinaus verstärkte BMG sein Portfolio im Bereich Tonträger durch eine Reihe von Verträgen mit internationalen Künstlern. Hierzu gehören in USA unter anderem Avril Lavigne und Fergie, in Großbritannien Kylie Minogue und in Deutschland Mando Diao. Im Verlagsbereich erneuerte BMG ihre Vereinbarungen mit der amerikanischen Songwriterin Hillary Lindsey und mit DJ Khaled.

Quelle: MusikWoche

