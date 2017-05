BMG legt im ersten Quartal zu

Großansicht Sieht Bertelsmann für 2017 auf Kurs: der Vorstandsvorsitzende Thomas Rabe (Bild: Bertelsmann) Sieht Bertelsmann für 2017 auf Kurs: der Vorstandsvorsitzende Thomas Rabe (Bild: Bertelsmann)

Bei Umsätzen auf Vorjahresniveau konnte Bertelsmann sein Konzernergebnis im ersten Quartal 2017 noch einmal verbessern: Von Anfang Januar bis Ende März 2017 nahm der Konzern 3,94 Milliarden Euro ein und blieb damit knapp unter den Umsätzen in Höhe von 3,95 Milliarden Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres.Beim operativen EBITDA-Vorsteuerergebnis kam Bertelsmann mit 482 Millionen Euro nicht an den Vorjahreswert von 500 Millionen Euro heran, legte unterm Strich aber beim Konzernergebnis von 185 Millionen Euro vor Jahresfrist um rund sieben Prozent auf nunmehr 198 Millionen Euro zu."Wir sind mit dem zweithöchsten operativen Ergebnis in der Bertelsmann-Historie und einem deutlich höheren Konzernergebnis erfolgreich in das laufende Geschäftsjahr gestartet", sagte Thomas Rabe . Der Vorstandsvorsitzende zeigte sich zuversichtlich, dass Bertelsmann seine für das Jahr 2017 gesteckten Ziele erreichen könne.Dazu beitragen soll auch BMG , für die Bertelsmann in der Quartalsbilanz allerdings keine gesonderten Zahlen ausweist: Die Musiktochter habe ein zweistelliges Umsatzwachstum verzeichnet, heißt es aus Gütersloh bloß. Darüber hinaus verweist man auf die im ersten Geschäftsjahresquartal erfolgte Kauf der BBR Music Group aus Nashville , die laut Konzernangaben bislang größte Einzelübernahme von BMG im Bereich Recorded Music- der Deal soll ein Volumen von rund 100 Millionen Dollar haben.Im Geschäftsjahr 2016 wuchs der Umsatz von BMG um 12,2 Prozent auf 416 Millionen Euro, das operative EBITDA-Ergebnis klettert um 13,1 Prozent auf 95 Millionen Euro.

Quelle: MusikWoche

