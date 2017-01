BMG gewinnt Nickelback für Labeldeal

Großansicht Arbeiten an einem neuen Album: Nickelback (Bild: Richard Beland) Arbeiten an einem neuen Album: Nickelback (Bild: Richard Beland)

Die kanadische Rockband Nickelback hat einen weltweiten Vertrag bei BMG unterschrieben. Momentan arbeitet die Band an einem neuen Studioalbum.Seit der Gründung im kanadischen Alberta konnten Nickelback über 50 Millionen Tonträger verkaufen und gelten daher laut BMG als eine der kommerziell erfolgreichsten sowie mit neun Nominierungen für den Grammy-Award zudem als eine der bedeutendsten Rockbands der letzten zwei Jahrzehnte."Wir freuen uns ungemein darüber, Nickelback bei BMG willkommen zu heißen", erklärt Zack Katz, President, Repertoire and Marketing BMG: "Es ist eine unglaubliche Chance für uns Seite an Seite mit einer Band zu arbeiten, deren Werke einen so großen Umfang und gleichzeitigen Erfolg aufweisen."Nickelbacks Single "How You Remind Me" wurde in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit Gold ausgezeichnet, für das Album "Silver Side Up" erhielt die Band in Deutschland außerdem Platin.

Quelle: MusikWoche

