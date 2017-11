Blue Raincoat erweitert Portfolio um Berliner DJ-Agentur

Großansicht Verstärken das Elektronikdepartment von Blue Raincoat Music: Jeremy Lascelles und ... (Bild: Blue Raincoat Music) Verstärken das Elektronikdepartment von Blue Raincoat Music: Jeremy Lascelles und ... (Bild: Blue Raincoat Music)

Großansicht ... Robin Milar (Bild: Blue Raincoat Music) ... Robin Milar (Bild: Blue Raincoat Music)

Die von Katrin Schlotfeldt geleitete Berliner Booking-Agentur Spar-ks, die sich auf DJs und elektronische Musik spezialisiert hat, ist von dem britischen Indie Blue Raincoat Music gekauft worden, der zuletzt auch Chrysalis Records von Warner Music übernommen hatte.Schlotfeldt, die zuvor unter anderem für Sven Väths Firma Cocoon tätig war und 2004 mit Richie Hawtin die Agentur Clonk gründete, gehört künftig zum Team von Blue Raincoat und bringt ihren gesamten Künstlerstamm mit ein. Dazu gehören Luciano, Sonja Moonear, Barac, Matthew Dear/Audion und Martin Buttrich.Das von Jeremy Lascelles und Robin Millar mit Unterstützung von Chris Wright und Robert Devereux gegründete Unternehmen Blue Raincoat betreibt seit 2014 mit Blue Raincoat Artists eine Künstlermanagementagentur und seit 2016 unter dem Namen Blue Raincoat Songs einen Verlagsarm.Bei Blue Raincoat Artists leitet Jamie Smithson die elektronische Division. Hier stehen unter anderem The Belleville Three (Derrick May, Kevin Saunderson und Juan Atkins) sowie Kevin Saunderson als Solokünstler und mit seinem Projekt Inner City unter Vertrag. Zudem betreut die Agentur Francesca Lombardo, Infinity Ink, Delano Smith und South London Ordnance."Die Musikindustrie rund um die elektronische Musik verändert und bietet aufregende Möglichkeiten", sagt Katrin Schlotfeldt. "Wir sind bereits dabei, nach neuen Wegen zu schauen."

Quelle: MusikWoche

