BKM-Etat soll auch 2018 kräftig steigen

Großansicht Kulturstaatsministerin Monika Grütters (Bild: Christof Rieken) Kulturstaatsministerin Monika Grütters (Bild: Christof Rieken)

Wie das Büro von Kulturstaatsministerin Monika Grütters bekannt gibt, ist es ihr in den Verhandlungen zum Bundeshaushalt 2018 gelungen, für ihr Budget eine erhebliche Steigerung in Höhe von 312 Mio. Euro für kulturelle Institutionen und Projekte zu erreichen. Insgesamt sieht der heute vom Kabinett verabschiedete Regierungsentwurf rund 1,67 Milliarden Euro für den Kulturetat vor. Laut BKM hat sich der Haushalt der Kulturstaatsministerin seit ihrem Amtsantritt damit um rund 460 Mio. Euro oder 38 Prozent erhöht. Seit dem Amtsantritt von Bundeskanzlerin Merkel im Jahr 2005 sei der Kulturetat sogar um fast 60 Prozent gestiegen.Ein erheblicher Teil der Erhöhung fließt in den bereits Mitte März angekündigten DFFF II . Das Vorhaben, mit Mitteln von 75 Mio. Euro "einen zusätzlichen Anreiz für große internationale und nationale Filmproduktionen" zu setzen und den "Filmstandort Deutschland noch attraktiver" zu machen, schlägt sich somit erwartungsgemäß im BKM-Etat nieder. Die Gesamtsumme für den DFFF werde sich demnach im Jahr 2018 voraussichtlich auf insgesamt 125 Millionen Euro belaufen. Ebenfalls Teil des Regierungsentwurfs ist die Verstetigung der Mittel für die kulturelle Filmförderung des Bundes, die 2016 um 15 Mio. Euro angehoben wurden.Zudem sollen im Filmbereich die Mittel zur schrittweisen Digitalisierung des deutschen Filmerbes im kommenden Jahr um 2,3 auf dann 3,3 Mio. Euro erhöht werden. "Die Länder sind hier aufgefordert, sich ebenfalls in gleicher Höhe zu beteiligen", so die BKM-Mitteilung."Die erneute Etatsteigerung ist ein großartiges Signal: Sie unterstreicht den gesamtgesellschaftlichen Wert der Kultur, denn Kunst und Kultur sind heute als Brückenbauer mehr denn je gefragt. Wir stärken damit die für Deutschland typische kulturelle Vielfalt und setzen abermals ein deutliches Zeichen für diesen wichtigen Aspekt unserer nationalen Identität. Künstler und Kreative werden davon ebenso profitieren wie etablierte Kultureinrichtungen", so Kulturstaatsministerin Grütters.Selbstverständlich steht der erste Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt 2018 unter dem Vorbehalt der weiteren Haushaltsaufstellung - insbesondere natürlich des parlamentarischen Haushaltsverfahrens, das erst nach der Bundestagswahl im Herbst stattfinden wird.

Quelle: Blickpunkt:Film

