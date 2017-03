Bitkom sieht Musikstreaming in Deutschland weiter wachsen

In rund sieben Monaten legte der Anteil der Nutzer von Musiktreamingdiensten in Deutschland um fünf Prozentpunkte zu. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage hervor, für die die Bitkom -Marktforschungstochter Bitkom Research im Auftrag des Verbands 823 Internetnutzer ab 14 Jahren befragte.44 Prozent dieser Gruppierung würden Musiksreamingdienste wie Spotify, Deezer, Soundcloud und Co. nutzen, heißt es dazu nun aus Berlin. 27 Prozent der Streamer würden für diese Angebote zudem auch bezahlen. "Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass Nutzer die umfassenden Musikangebote annehmen", sagt Timm Lutter, Bitkom-Experte für Consumer Electronics & Digital Media.Geht es in diesem Tempo weiter, könnte bis zum Jahresende jeder zweite deutsche Internetnutzer ab 14 Jahren Musikstreamingdienste nutzen. Schließlich lag der Anteil der Streamingnutzer noch im August 2016 bei 39 Prozent Für das Wachstum sorgt vor allem die jüngere Zielgruppe: 61 Prozent der 14- bis 29-Jährigen nutzen laut Bitkom inzwischen einen Musikstreamingdienst - im August lag dieser Wert noch bei 55 Prozent. Unter den 30- bis 49-Jährigen und den 50-bis 64-Jährigen seien es laut Verbandsangaben je 40 Prozent und bei den Nutzern im Alter ab 65 Jahren rund jeder Vierte.Einen gewissen Anteil an der Entwicklung schreibt sich der Bitkom-Verband selbst zu: Schließlich sei der Durchbruch für Musikstreamingdienste in Deutschland erst nach dem "richtungsweisenden und wegbereitenden Vereinbarung" zwischen Bitkom und GEMA aus dem Dezember 2011 erfolgt, die erstmals auch Urhebervergütungen für Streamingangebote regelte. "Der Vertrag gab den Musikstreaminganbietern erstmals Rechtssicherheit und somit Planungssicherheit", sagt Lutter.Der Bundesverband Musikindustrie bilanzierte erst jüngst bei der Vorlage seines Jahrberichts für 2016 ein Umsatzplus von 72,7 Prozent für den Streamingbereich, der nun auf einen Umsatzanteil von 24,1 Prozent kommt

Quelle: MusikWoche

