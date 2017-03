BIMM zeigt Newcomer

Am 16. März 2017 präsentiert die deutsche Außenstelle des British and Irish Modern Music Institute (BIMM) in Berlin die aktuellen Nachwuchsbands und Solokünstler bei einem Showcase-Abend im Musik & Frieden.Der sogenannte End Of Term Gig bildet auch das Ende des Trimesters der Hochschule. Bei dem Showcase spielen Eveline, Cave Drips, Yetundey, The Funkbrothers, SA_FE, Microexpressions, Vian Sleepwalter, Better Strangers, Serge & The Blue Racoons, Lecodus and Skid, G A V R I E L A., Martin Mae und Raen Talion.Im Oktober 2015 hatte in Berlin der erste Standort der BIMM außerhalb Großbritanniens mit damals 55 Studierenden eröffnet. Die Hochschule bietet dreijährige Bachelor-Studiengänge in den Fächern Drums, Bass, Gesang und Gitarre sowie Music Business und Songwriting an. Das Studium in Berlin ist so angelegt, dass Studenten nach dem ersten Jahr nach London wechseln können und umgekehrt. Als deutscher Partner fungiert die Noisy Academy

