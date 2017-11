BIMM baut neuen Standort in Hamburg auf

In Berlin gibt es bereits seit 2015 einen deutschen Ableger des British and Irish Music Institute (BIMM) . Nun eröffnet im Hamburger Stadtteil St. Pauli 2018 ein weiterer Standort der privaten Musikhochschule.Bereits am 9. Dezember 2017 veranstaltet das BIMM Hamburg College einen Open Day in der Spielstätte Nochtspeicher, wo sich Interessierte über das Studienprogramm in Hamburg informieren können. Das Studienangebot soll neben dreijährigen Bachelor-Studiengängen auch einjährige Intensiv-Zertifizierungskurse anbieten.In Berlin laufen derweil die Vorbereitungen für den sogenannten End Of Term Gig, der am 7. Dezember im Club Cassiopeia stattfindet. Dort stellt das BIMM zum abgeschlossenen Studienjahr die besten musikalischen Projekte des Colleges vor. Mit dabei sind unter anderem die Acts Moa McKay, Ritzy Park, Dorin Ben David, Dan Donald und LiamLife.Im Oktober 2015 hatte in Berlin der erste Standort der BIMM außerhalb Großbritanniens mit damals 55 Studenten eröffnet. Die Hochschule bietet dreijährige Bachelor-Studiengänge in den Fächern Drums, Bass, Gesang und Gitarre sowie Music Business und Songwriting an. Das Studium in Berlin ist so angelegt, dass die Teilnehmer nach dem ersten Jahr nach London wechseln können und umgekehrt. Als deutscher Partner fungiert die Noisy Academy

