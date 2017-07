BIME lockt Niederländer ins Baskenland

Vom 25. bis zum 28. Oktober 2017 geht in Bilbao die fünfte Ausgabe des Branchentreffs BIME (Bizkaia International Music Experience) in den Hallen des BEC Exhibition Centre über die Bühne. Nachdem Deutschland 2016 als Gastland mit an Bord war , stehen dieses Jahr die Niederlande im Fokus der Musikmesse. Das macht sich durch eine große Bandbreite an niederländischen Bands bemerkbar, die in Bilbao spielen wollen. Mit dabei sind die Acts wie Max Meser, DeWolff, The Grand East und Jungle By Night.Die BIME versteht sich selbst als "größten Treffpunkt für die lateinamerikanische Musikindustrie in Europa". Im vergangenen Jahr lockte die Konferenz 1800 Fachbesucher an. Einige Sprecher haben sich bereits für die fünfte Ausgabe angekündigt. So kommen unter anderem Maria Fernandez (Sony Music), Daniela Bosé (BMG), Lucy Blair (The Orchard), Asjley Mark (Boiler Room), Benji Rodgers oder Lutz Leichsenring (Clubcommission Berlin) nach Bilbao.Weitere Sprecher, auch aus Holland, wollen die Veranstalter in den nächsten Wochen bekannt geben.Der Festivalveranstalter Live Tour organisiert sowohl den Konferenzteil als auch im Anschluss ein Indoorfestival im BEC Exhibition Centre. Als erste Acts für das Festival sind unter anderem The Prodigy, Einstürzende Neubauten oder Vitalic bestätigt.

