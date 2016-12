"Billboard" kauft "Spin", "Vibe" und "Stereogum"

Zuwachs für die The Hollywood Reporter-Billboard Media Group: Die Verlagsgesellschaft hinter den beiden Fachmagazinen "The Hollywood Reporter" und "Billboard" übernimmt mehrere Titel von SpinMedia und bohrt mit diesem Schritt ihre musikalische Markenvielfalt auf. Dabei handelt es sich laut "Billboard" um "Spin", "Vibe" und "Stereogum", das "Wall Street Journal" zählt zudem noch "deathandtaxes" hinzu.SpinMedia soll derweil weiter mit Plattformen wie "Celebuzz" arbeiten. Trotzdem übernimmt der bisherige CEO von SpinMedia, Stephen Blackwell, den Posten als Chief Strategy Officer und berichtet in dieser Rolle künftig an John Amato, Co-President der The Hollywood Reporter-Billboard Media Group.Bei der The Hollywood Reporter-Billboard Media Group, die in dieser Form erst vor Jahresfrist entstand , will man mit dem Schritt die Reichweite vor allem unter den sogenannten Millennials ausweiten und verspricht sich im Onlinebereich künftig titelübergreifend eine monatliche Zahl von 45 Millionen Lesern.

Quelle: MusikWoche

