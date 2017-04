BigCityBeats feiert erfolgreiche Asien-Premiere

Großansicht Bei der Pressekonferenz in Seoul (von links): Cho Yumi (CEO Publisis One), Kwak Junkil (Director of Incheon Metropolitan City), Ahn Yangkyu (CEO MPC Partners), Bernd Breiter (CEO BigCityBeats), Kang Okhee (Vice President of Korea Tourism Organization), Yoo Jonghyun (CEO SBS Contents Hub) und Kim Seunghwan (Director Shinsegae I&C SSG PAY) (Bild: BigCityBeats) Bei der Pressekonferenz in Seoul (von links): Cho Yumi (CEO Publisis One), Kwak Junkil (Director of Incheon Metropolitan City), Ahn Yangkyu (CEO MPC Partners), Bernd Breiter (CEO BigCityBeats), Kang Okhee (Vice President of Korea Tourism Organization), Yoo Jonghyun (CEO SBS Contents Hub) und Kim Seunghwan (Director Shinsegae I&C SSG PAY) (Bild: BigCityBeats)

Nachdem BigCityBeats im Oktober 2016 mit seinem asiatischen Partner MPC Partners Co. Ltd. ein Büro in Seoul eröffnet hatte, fand nun an Ostern im Club Octagon die erste Auftaktveranstaltung für den World Club Dome Korea statt."Als wir vor vielen Jahren mit BigCityBeats starteten, hätte ich mir nie erträumen lassen, irgendwann ein Event in Asien abzuhalten", freut sich Bernd Breiter, Geschäftsführer BigCityBeats: "Dass es zum Auftakt dann aber auch 'Sold out' im fünftbesten Club der Welt heißt, macht mich stolz und glücklich zugleich."Bei dem ausverkauften Event im Octagon spielte der Stuttgarter DJ Le Shuuk. Im Vorfeld der Party stellten BigCityBeats und MPC Partners Co. Ltd. bei einem Presseempfang vor über 70 Medienvertretern das Konzept für die dreitägige Veranstaltung im September vor. Der World Club Dome Korea geht vom 22. bis zum 24. September 2017 im Incheon Munhak Stadion mit Unterstützung der Stadt Incheon und ihrem Tourismusverband über die Bühne. Künstler wie Afrojack, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Le Shuuk, Lost Frequencies, Marshmello, Robin Schulz, Steve Aoki oder Sven Väth haben bereits zugesagt.

Quelle: MusikWoche

