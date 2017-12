BigCityBeats erhält Sponsoringpreis

Großansicht Ausgezeichnet: das Projekt Dorian Gray 2.0 im Frankfurter Flughafen (Bild: Andre Reinkie/BigCityBeats) Ausgezeichnet: das Projekt Dorian Gray 2.0 im Frankfurter Flughafen (Bild: Andre Reinkie/BigCityBeats)

Am 28. November 2017 verlieh der Fachverband für Sponsoring eine Auszeichnung für das beste Sponsoring in der Kategorie Kultur an die Veranstaltungsmarke BigCityBeats und die Frankfurter Flughafenbetreibergesellschaft Fraport für das Projekt Dorian Gray 2.0.Fraport ist seit einigen Jahren Partner des von BigCityBeats ausgerichteten World Club Dome, und mit der Party Dorian Gray 2.0 war der Flughafen Frankfurt Teil des Frankfurter Elektronikfestivals. Unter dem Namen Dorian Gray 2.0, eine Referenz an den einflussreichen Technoclub Dorian Gray, geht jeweils nur in der Nacht vom Freitag auf Samstag während des Festivals in zwei Gates am Flughafen ein ausverkauftes Clubevent über die Bühne."Wir sind überglücklich, diese Auszeichnung gemeinsam mit unserem Partner, der Fraport AG, erhalten zu haben", sagt Bernd Breiter , Geschäftsführer BigCityBeats. "Von Beginn an hat Fraport uns beim BigCityBeats World Club Dome unterstützt. Diesen einmaligsten Club der Welt für eine Nacht jedes Jahr wieder aufleben zu lassen, lässt nicht nur viele Auge elektronischer Musikfans aufleuchten. Es zeigt, das kreative Ideen überall möglich sind."Und auch die Expansionsideen gehen dem BigCityBeats-Chef offenbar nicht aus. So findet am 1. und 2. Dezember 2018 im D.Y. Patil Stadion im indischen Mumbai erstmals ein BigCityBeats World Club Dome statt- Als Partner ist die Veranstaltungsreihe "Worlds Biggest Guestlist" mit an Bord.

Quelle: MusikWoche

