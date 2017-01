BigCityBeats bringt den World Club Dome nach Asien

Großansicht In Südkorea beim BigCityBeats World Club Dome mit dabei: Sven Väth (Bild: BigCityBeats) In Südkorea beim BigCityBeats World Club Dome mit dabei: Sven Väth (Bild: BigCityBeats)

Anfang Oktober eröffnete BigCityBeats gemeinsam mit seinem asiatischen Partner MPC Partners Co. Ltd. ein Büro in Seoul. Nun bringt BigCityBeats den World Club Dome 2017 erstmals ins Icheon Munhak Stadion nach Südkorea.Der genaue Termin für die dreitägige Veranstaltung, die von der Stadt Incheon und ihrem Tourismusverband unterstützt wird, steht allerdings noch nicht fest. Für die Premiere verpflichtete BigCityBeats aber bereits zahlreiche namhafte Künstler wie Afrojack, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Le Shuuk, Lost Frequencies, Marshmello, Robin Schulz, Steve Aoki, Sven Väth und W&W.Austragungsort des BigCityBeats World Club Dome wird das 500.000 Quadratmeter große Gelände des Incheon Munhak Stadion in Südkorea sein. Das Munhak Stadium ist ein Sportkomplex, der für die FIFA WM 2002 gebaut wurde und 2017 für ein Wochenende nun zum "größten Club Asiens" umgebaut werden soll.Wie schon beim BigCityBeats World Club Dome in Frankfurt, der dieses Jahr vom 2. bis 4. Juni stattfindet, soll laut den Veranstaltern auch in Südkorea das bewährte Konzept eines für drei Tage errichteten Clubs mit über 20 Floors übernommen werden. Bei BigCityBeats ist man sich sicher: "Der World Club Dome in Südkorea wird der Veranstaltung in Europa in nichts nachstehen."

Quelle: MusikWoche

