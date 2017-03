bigBox ehrt David Garrett

Großansicht Bei der Awardübergabe (von links): Florian Fülle (Veranstaltungsleitung bigBox Allgäu), David Garrett, Ramona Madlener (Marketingleitung bigBox Allgäu) sowie Jan Schöttke von Tourveranstalter DEAG Classics (Bild: bigBox Allgäu) Bei der Awardübergabe (von links): Florian Fülle (Veranstaltungsleitung bigBox Allgäu), David Garrett, Ramona Madlener (Marketingleitung bigBox Allgäu) sowie Jan Schöttke von Tourveranstalter DEAG Classics (Bild: bigBox Allgäu)

1600 Besucher sorgten am 20. März 2017 für ein ausverkauftes Konzert in der KlassikBox-Variante der bigBox Allgäu beim Auftritt von Stargeiger David Garrett und dem Sinfonieorchester Basel. Garrett nahm dafür den Sold Out Award der bigBox Allgäu in Form einer Original Allgäuer Kuhschelle in Empfang. Die Auszeichnung ging davor bereits an Künstler wie Die Toten Hosen, Cro, Luke Mockridge, Andreas Gabalier, Reinhard Mey, James Blunt, Kraftklub, die Sportfreunde Stiller oder LaBrassBanda.Die KlassikBox ist ein Raum-in-Raum Konzept, das die bigBox in einen klassischen Konzertsaal umwandelt. Variable Schallsegel, aufwändige Decken- und Wandabhängungen sowie ein spezieller Bodenbelag sollen dabei "eine hervorragende Akustik" garantieren.

Quelle: MusikWoche

