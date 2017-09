bigBox Allgäu verstärkt Team

Großansicht Fangen bei der bigBox Allgäu an: Auszubildende der FH Promotions GmbH & Co KG (Bild: Ramona Madlener) Fangen bei der bigBox Allgäu an: Auszubildende der FH Promotions GmbH & Co KG (Bild: Ramona Madlener)

Großansicht Arbeiten im Veranstaltungs- wie im Gastronomiebereich der bigBox Allgäu: die elf neuen Azubis (Bild: Ramona Madlener) Arbeiten im Veranstaltungs- wie im Gastronomiebereich der bigBox Allgäu: die elf neuen Azubis (Bild: Ramona Madlener)

Pünktlich zum Start in die Saison 2017/18 hat das Veranstaltungszentrum bigBox Allgäu elf neue Auszubildende in Empfang genommen. Nach einer Begrüßung, einer Einführung in die allgemeinen betrieblichen Abläufe und einer Besichtigung des gesamten Gebäudekomplexes begann die erste Woche in den jeweiligen Fachabteilungen.Bisher hat die FH Promotions GmbH & Co. KG , die Betreibergesellschaft der Spielstätte und des angeschlossenen Hotels, 23 junge Menschen ausgebildet, davon 15 im Hallenbereich und acht im Hotelbetrieb. Ein starkes Wachstum verzeichnet das Unternehen im handwerklichen Ausbildungsbereich: Derzeit zeichnen die Betreiber für insgesamt 22 Azubis verantwortlich."Durch die Zusammenlegung der Strukturen von Halle und Hotel bekommen unsere Auszubildenden fächerübergreifendes Wissen im Veranstaltungs-, Restaurant und Hotelgeschäft vermittelt", sagt Christof Feneberg , Geschäftsführer bigBox Allgäu. "Somit sind sie nach ihrer Ausbildung bei uns im Haus in allen Bereichen und Firmen einsetzbar."

Quelle: MusikWoche

