BGH verweist Sampling-Streit zwischen Kraftwerk und Pelham an den EuGH

Großansicht Steuert auf eine weitere Runde im Sampling-Zwist zu: Moses Pelham (Bild: MusikWoche) Steuert auf eine weitere Runde im Sampling-Zwist zu: Moses Pelham (Bild: MusikWoche)

Nach rund 20 Jahren landet der "Metall auf Metall"-Rechtsstreit zwischen Kraftwerk und Moses Pelham nun vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH). Der Bundesgerichtshof (BGH) setzte den Fall aus, um Fragen dazu auf europäischer Ebene klären zu lassen. Das gab der BGH am 1. Juni bekannt. Laut einer Mitteilung aus Karlsruhe wolle man "Fragen zur Auslegung der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft" klären lassen, sowie zur "Richtlinie 2006/115/EG zum Vermietrecht und Verleihrecht sowie zu bestimmten dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten im Bereich des geistigen Eigentums".Damit geht eine langjährige Auseinandersetzung in die nächste Runde. Zuletzt hatte das Bundesverfassungsgericht Ende Mai 2016 ein früheres BGH-Urteil gekippt. In dem Streit geht es darum, ob ein Produzententeam um Pelham 1997 für den Track "Nur mir" von Sabrina Setlur eine zweisekündige Drumsequenz aus dem Kraftwerk-Stück "Metall auf Metall" von 1977 für einen Loop sampeln durfte. Nach fünf Niederlagen zog Pelham schließlich vor das Verfassungsgericht.Der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) begrüßt die BGH-Entscheidung in einer ersten Reaktion: "Nach 20 Jahren kommt der Fall 'Metall auf Metall' nun dort an, wo er sicherlich schon früher gut aufgehoben gewesen wäre, nämlich vor dem EuGH", sagt BVMI-Geschäftsführer Florian Drücke . "Gerade im digitalen Lizenzgeschäft ist Rechtssicherheit von entscheidender Bedeutung." Die komplexen Fragen zur Auslegung der InfoSoc-Richtlinie und der Vermiet- und Verleih-Richtlinie, die nun dem EuGH vorgelegt wurden, zeigen laut Drücke, "dass der BGH diese Relevanz gerade auch im Hinblick auf das Spannungsfeld zwischen Kunstfreiheit und urheber- und leistungsschutzrechtlich geschützten Exklusivrechten erkannt hat. Es bleibt spannend, welche Antworten der Europäische Gerichtshof auf diese für die Branche sehr wichtigen Fragen gibt."Der BVMI habe sich während der vergangenen Jahre immer wieder klar gegen eine erlaubnisfreie Nutzung einzelner Klangpartikel im Rahmen des Samplings ausgesprochen, heißt es zusammenfassend aus Berlin. Dies berge schließlich die Gefahr, "dass die Urheber- und Leistungsschutzrechte der Kreativen und ihrer Partner noch weiter ausgehöhlt" würden. Wo die Übernahme kurzer Klangsequenzen klar als solche erkennbar sei oder womöglich sogar bewusst mit dieser Absicht geschehe, solle sie ohne Zustimmung der Rechtinhaber auch weiterhin unzulässig sein, heißt es beim BVMI. "Als legale Möglichkeit für Kreative, bestimmte Tonsequenzen in eigenen Produktionen zu verwenden, bleibt auch weiterhin das Nachspielen solcher Tonfolgen bestehen sowie das branchenübliche und etablierte Verfahren des Source-Clearing, in dem sich Rechteinhaber die entsprechenden Rechte lizenzieren lassen können."

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen