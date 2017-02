Besitzerwechsel bei Cinram

Die Beteiligungsgesellschaft 1847 Partners LLC. (1847) hat in Partnerschaft mit der GEM-Gruppe die Übernahme der europäischen Cinram -Gruppe bekannt gegeben. Bisheriger Eigentümer war Najafi Companies. Die Übernahme ist laut einer 1847-Presseerklärung vom 27. Januar bereits vollzogen worden. Heißt: Die Cinram-Standorte in Deutschland, England und Frankreich stehen unter einer neuen Leitung. In der Pressemitteilung erklärt Cinram-Europachef Jim Brooks: "Wir freuen uns, unsere neuen Aktionäre bei Cinram begrüßen zu dürfen. Unter herausfordernden Bedingungen haben wir in der jüngeren Vergangenheit positive Schritte gemacht und diese Transaktion wird es uns ermöglichen, von der umfassenden Expertise und den Ressourcen, die 1847 mitbringt, zu profitieren."Lokalen Medien aus dem Raum Aachen zufolge hat der bisherige Geschäftsführer Dieter Lubberich das Unternehmen zum 31. Januar verlassen. Auf der Cinram-Website ist Lubberich derzeit allerdings noch als Geschäftsführer ausgewiesen. Neuer Geschäftsführer am Standort ist demnach Martin Kämper, der seit 30 Jahren für Cinram tätig ist und zuletzt für die gesamte Produktion zuständig war. Repräsentanten von 1847 hätten den Standort Alsdorf bereits aufgesucht und sich der Belegschaft vorgestellt.

Quelle: VideoMarkt

