Berliner UFO hebt ab

Großansicht Die charakteristische Deckenkonstruktion gab der Halle im Velodrom den Namen: das neueröffnete UFO (Bild: Sebastian Greuner/Velomax) Die charakteristische Deckenkonstruktion gab der Halle im Velodrom den Namen: das neueröffnete UFO (Bild: Sebastian Greuner/Velomax)

Großansicht Weiten das UFO ein: Sabaton (Bild: Sebastian Greuner/Velomax) Weiten das UFO ein: Sabaton (Bild: Sebastian Greuner/Velomax)

Großansicht Bietet 5000 Besuchern Platz: das UFO im Velodrom (Bild: Sebastian Greuner/Velomax) Bietet 5000 Besuchern Platz: das UFO im Velodrom (Bild: Sebastian Greuner/Velomax)

Mit einem ausverkauften Konzert der Metalband Sabaton nahm die neue Spielstätte UFO im Velodrom , am 15. März 2017 den Betrieb auf. Laut der Betreibergesellschaft Velomax verfügt Berlin damit nun erstmals über eine Konzerthalle für 5000 Zuschauer."Das UFO hat eine futuristische, 'clubbige' Atmosphäre und ermöglicht dem Publikum eine einmalige, freie Sicht auf die Bühne", teilt die Betreibergesellschaft mit. Durch die wie eine Fahrradfelge aussehende, charakteristische Deckenkonstruktion und die runde Form des Konzertsaals entstehe die Optik eines UFOs.Dafür erntete Velomax bei der Premiere positive Reaktionen. "Es ist toll, wie kompakt und gemütlich der Innenraum trotz der Größe ist", urteilte Nasrin Vahdani , Head of Promotion Napalm Records . Und Johanna Ohrt , Geschäftsführerin Landstreicher Konzerte , freut sich, dass Landstreicher die erste Show im UFO durchführen konnte. "Eine Halle mit dieser Kapazität hat in Berlin gefehlt, und die Umsetzung ist sehr gelungen. Wir freuen uns darauf, mit Robin Schulz im Oktober zurück zu kommen."Das Velodrom begeht zusammen mit der ebenfalls von Velomax betriebenen Max-Schmeling-Halle sein 20-jähriges Bestehen. Das feiern die Betreiber mit mehreren Aktionen im Laufe des gesamten Jahres.

Quelle: MusikWoche

