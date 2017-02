Berliner Klassikmesse nimmt Gestalt an

Großansicht Geht im Februar in Berlin über die Bühne: die Klassikmesse Avant Première Music + Media Market (Bild: Markus Gärtner) Geht im Februar in Berlin über die Bühne: die Klassikmesse Avant Première Music + Media Market (Bild: Markus Gärtner)

Die vierte Ausgabe des Avant Première Music + Media Market Berlin, einer Messe für Musik, Oper und Tanz in den audiovisuellen Medien, findet vom 11. bis 15. Februar 2017 im Hotel Scandic am Potsdamer Platz statt.Die Veranstaltet vom IMZ International Music + Media Centre, das in Wien unter seinem Dach Produktions- und Distributionsunternehmen, Fernsehanstalten, Opern- und Konzerthäuser, Bildungseinrichtungen, Filmfestivals sowie Musiklabels vereint, rechnet mit mehr als 400 Fachbesuchern aus den Bereichen Produktion, Vertrieb und TV. Ein inhaltlicher Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf den Technologien 8K und Virtual Reality.Darüber hinaus kündigen die Veranstalter Podiumsdiskussionen zu Themen wie "Collaboration, Creativity And Community In The Digital World" an. Als Sprecher bestätigt sind unter anderrem Peter Maniura (Head of Development BBC Arts) und John Kieser (Executive Vice President New World Symphony).

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen