Berlin Music Commission legt zehnte "listen to berlin" auf

Großansicht Feiert mit "listen to berlin" ein Jubiläum: Olaf Kretschmar Feiert mit "listen to berlin" ein Jubiläum: Olaf Kretschmar

Die 2008 von der Berlin Music Commission gegründete Kopplungsreihe "listen to berlin" feiert 2017 die zehnte Ausgabe. Noch bis zum 18. Juni können Berliner Künstler, Labels und Verlage ihre Ideen für die Compilation einreichen.Eine Jury, bestehend aus Milena Fessmann (Cinesong), Simone Hofmann (Fête Company), Martin Hossbach (Spex, Pop-Kultur Festival), Hannes Kraus (Dussmann das KulturKaufhaus), Aditya Sharma (Radio Fritz) sowie Jana Rahmlow und Olaf Kretschmar von der Berlin Music Commission entscheidet, welche achtzehn Songs es auf die Compilation schaffen.Dabei spiele das musikalische Genre laut Berlin Music Commission keine Rolle, solange die teilnehmenden Bands und Künstler aus Berlin stammen. Im September 2017 bringt die Berlin Music Commission gemeinsam mit Paradise Entertainment & Distribution die Compilation mit dem Titel "listen to berlin 2017/2018" auf den Markt."Zehn Jahre lang einer so dynamischem und sich ständig neu erfindenden Stadt wie Berlin den passenden Soundtrack auf den Leib zu schneidern, ist eine ganz schöne Herausforderung, aber eine ebenso dankbare Aufgabe", erklärt Olaf Kretschmar , Vorstand der Berlin Music Commission: "Kaum eine andere Metropole der Welt hat derzeit mehr Innovationspotenzial als unser dickes B."

Quelle: MusikWoche

