Berlin Music Commission läutet Vorverkauf für Most Wanted: Music ein

Großansicht Brachten Berliner Musik kürzlich bereits nach Köln (von links): Stephan Hengst, der die Projektleitung für Most Wanted: Music inne hat, Jana Rahmlow, Olaf "Gemse" Kretschmar und Reka Zalan (alle Berlin Music Commission) (Bild: MusikWoche) Brachten Berliner Musik kürzlich bereits nach Köln (von links): Stephan Hengst, der die Projektleitung für Most Wanted: Music inne hat, Jana Rahmlow, Olaf "Gemse" Kretschmar und Reka Zalan (alle Berlin Music Commission) (Bild: MusikWoche)

Vom 7. bis 9. November 2017 geht die Berlin Music Commission mit ihrem Branchentreff Most Wanted: Music in die vierte Runde. Bei den Veranstaltern spricht man bereits von "Berlins wichtigster Konferenz an der Schnittstelle von Musik-, Technologie- und Kreativbranche", im Vorjahr zählte die Veranstaltung rund 1200 Fachbesucher aus Deutschland und Europa, die 110 Sprechern bei 45 Sessions sahen. Auch 25 Satellite Events gehörten vor Jahresfrist mit zum Programm.Diese angedockten Veranstaltungen positioniert die Berlin Music Commission 2017 neu: Nun lösen die sogenannten MW:M #labs die bisherigen Satelliten-Events ab. Unter diesem Motto sollen sich am 7. November verschiedene Expertrunden, Workshops und Roundtables an verschiedenen Orten Berlins einer "Vielzahl von Digitalisierungsthemen" widmen. Die Ergebnisse der MW:M #labs sollen dann am folgenden Tag als Teil der MW:M #convention dem Publikum präsentiert und diskutiert werden, heißt es aus Berlin.Bereits fix für das Programm des Lab-Tags ist unter anderem ein Software-Workshop zum Thema Spatial Sound und 3D-Audio-Production mit Johannes Scherzer von Taucher Sound. Interessenten können derzeit noch Veranstaltungsvorschläge für die MW:M #labs über der Onlineseiten der Most Wanted: Music einreichen.Am Abend des 7. November findet zudem die Preisverleihung des "listen to berlin"-Awards statt, als Austragungsort dient dabei das Kesselhaus.Der Kongress der MW:M #convention geht am 8. November samt Networking-Möglichkeiten erneut im Haus Ungarn über die Bühne. Das Themenspektrum soll dabei von Musik und Technologie bis hin zu Politik und Kreativität reichen. Die Berlin Music Commission plant hier mit Workshops, Matchmaking-Events, Keynotes und Panels.Im MW:M #startup village sollen dort zudem Music-Tech Startups eine Präsentationsfläche für Ideen und Produkte finden, "sei es Software, Hardware oder Innovationen im Bereich Dienstleistungen", wie es aus Berlin heißt.Der Vorverkauf läuft bereits: Seit dem 18. September gibt es Early-Bird-Tickets für Most Wanted: Music. Ab dem 1. Oktober sollen zudem Kombitickets für Most Wanted: Music und die von der Clubcommission Berlin ausgerichtete Partnerveranstaltung Nights - Stadt nach Acht verfügbar sein.Die Ticketingplattform Eventbrite und MusikWoche unterstützen Most Wanted: Music im Rahmen einer Partnerschaft.

Quelle: MusikWoche

