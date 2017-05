Berlin holte Hybrid Music Lab ins Jahr 2017

An gleich zwei Tagen zog das Hybrid Music Lab der Berlin Music Commission (BMC) und der Clubcommission Berlin (CC) jüngst unters Dach der Konferenz re:publica. Am 8. Mai im Bildungsraum des deutschen Technikmuseums und am 9. Mai im Gretchen standen dabei Themen rund um die Digitalisierung in der Berliner Musikwirtschaft, aktuelle Entwicklungen im digitalen Bereich und an der Schnittstelle zwischen Musik und Technologie auf der Agenda.In Workshops und Panels ging es um die fünf großen Themenblöcke Big Data, Künstliche Intelligenz, Virtual/Augmented/Mixed Reality, Sustainable Music Business und den Digitalen Club."Da für uns Musik ein Treiber der technologischen Entwicklung ist, bringen wir im Hybrid Music Lab Vordenker aus beiden Bereichen zusammen. Akteure mit künstlerischem, technischem, wirtschaftlichem und sozialem Hintergrund arbeiten hier gemeinsam an neuen Lösungen", sagt BMC-Vorstand Olaf Kretschmar . "Das hat richtig Spaß gemacht."Mit dem Hybrid Music Lab griffen BMC und CC ein Format auf, dass sie im vergangenen Jahr mit mehr als 300 Teilnehmern in Kooperation mit Eventbrite und recordJet sowie mit Unterstützung der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe aus der Taufe gehoben hatten. Diese Partner waren auch diesmal mit im Boot.Die beiden Tage im Rahmen der re:publica bildeten zudem den Auftakt für weitere Veranstaltungen des Hybrid Music Labs im laufenden Jahr: So steht schon jetzt für den 14. Juli ein Abstecher zum Tech Open Air fest. Hier fungiert die Hybrid Music Lab Konferenz als Satelliten-Event.

