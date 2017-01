Bereits 50.000 Tickets für Nights Of The Proms 2017 verkauft

Großansicht Entstand wie jedes Jahr in derselben Garderobe in der Westfalenhalle Dortmund: das Teamfoto der Night Of The Proms 2016 mit allen Künstlern und den Veranstaltern Dirk (hintere Reihe, ganz rechts) und Lukas Hohmeyer (vordere Reihe, ganz links) (Bild: P.S.E.) Entstand wie jedes Jahr in derselben Garderobe in der Westfalenhalle Dortmund: das Teamfoto der Night Of The Proms 2016 mit allen Künstlern und den Veranstaltern Dirk (hintere Reihe, ganz rechts) und Lukas Hohmeyer (vordere Reihe, ganz links) (Bild: P.S.E.)

Noch während der jüngsten Tour von Night Of The Proms hat die veranstaltende Agentur P.S.E. Germany mehr als 50.000 Tickets für die Konzertreihe 2017 verkauft, die Ende des Jahres wieder durch Deutschland tourt. Anders als in den Vorjahren haben die Veranstalter während der Shows diesmal mit Roger Hodgson , dem einstigen Supertramp-Mitglied, zudem bereits einen Künstler für die kommende Tournee genannt.Auch mit der Night Of The Proms 2016 sind die Veranstalter um Dirk Hohmeyer und seinen Sohn Lukas zufrieden. Für die laut P.S.E. "sehr erfolgreiche" Tour gab es in Hannover, Hamburg und Bremen jeweils einen Sold-Out-Award, zudem waren etliche weitere Shows ausverkauft. Ein Konzert in München wurde aufgezeichnet und soll später im Jahr ausgestrahlt werden.Bei der vergangenen Tour traten die Simple Minds John Miles und die Streicherformation Time For Three auf. Nur in München stand indes die Spider Murphy Gang auf der Bühne. Erstmals in Deutschland zu sehen war die neue Dirigentin Alexandra Arrieche, die das Orchester Il Novecento und den Chor Fine Fleur leitete.Auf dem Programm standen nicht nur die großen Hits der jeweiligen Künstler in symphonischen Arrangements, sondern auch Klassikstücke wie "Le Sacre Du Printemps" von Stravinsky oder die "Ouvertüre" aus "Carmen" von Bizet. Zudem kam es wieder zu überraschenden Zusammenstellungen der verschiedenen Künstler, wenn etwa John Miles und Ronan Keating den Cat-Stevens-Klassiker "Father And Son" sangen. Zu den Höhepunkten des Abends zählte auch eine bewegende Version von "Purple Rain" , mit der John Miles dem verstorbenen Prince gedachte.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen