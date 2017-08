Benny Andersson veröffentlicht Soloalbum bei Universal Music

Großansicht Nahm "Piano" in den eigenen RMV Studios auf: Benny Anderson (Bild: Knut Koivisto) Nahm "Piano" in den eigenen RMV Studios auf: Benny Anderson (Bild: Knut Koivisto)

Der schwedische Komponist Benny Andersson, der als Mitbegründer von Abba bekannt wurde, veröffentlicht ein Soloalbum bei der Deutschen Grammophon , dem Klassik-Label von Universal Music . Der Longplayer mit dem Titel "Piano" erscheint am 29. September 2017.Unter den 21 Stücken auf "Piano" finden sich Hits von Abba, Musical-Songs und andere Kompositionen aus der Karriere von Andersson. Für das Album hat er die Stücke neu interpretiert und ohne weitere Begleitung an einem Konzertflügel eingespielt. "Während der Aufnahmen für dieses Album habe ich erkannt, dass die Stücke, die ich ausgesucht habe, ein wichtiger Teil von mir sind" erklärt Benny Andersson. "In meinen Bemühungen, an ihren Kern zu kommen, habe ich festgestellt: je mehr äußere Schichten ich entferne, desto näher fühle ich mich der Musik - und zwar unabhängig davon, ob ich sie vor einem oder vor 40 Jahren geschrieben habe. Es ist merkwürdig, aber es fühlt sich so an, als würde ich meine Memoiren spielen.""Bennys Songs haben die Popmusik revolutioniert", erläutert Frank Briegmann , President & CEO Central Europe Universal Music und Deutsche Grammophon: "Er ist ein Innovator, einer der klügsten und kreativsten Köpfe seines Genres. Auf diesem Album zeigt er uns seinen musikalischen Kosmos so klar und unverstellt wie vielleicht noch nie zuvor in seiner langen Karriere. Außerdem wird schnell klar, dass Benny auch als Pianist ein Künstler von großem Format ist, dessen Neuinterpretationen einen vollkommen anderen Blick auf sein Werk gewähren. Benny hat seine Fans schon auf viele musikalische Arten begeistert. Und jetzt tut er es wieder. Ich freue mich mit dem Team der Deutschen Grammophon auf dieses Album und gratuliere Benny zu dieser wunderbaren Produktion." Lucian Grainge , Chairman & CEO Universal Music Group, zeigt sich ebenfalls begeistert: "Diese neue Kollektion von Solo-Piano-Aufnahmen wird Bennys Ruf als einer der besten Komponisten unserer Zeit noch weiter festigen."Der erste Track, der von dem Album veröffentlicht wird, ist eine neue Version des Abba-Klassikers "Thank You For The Music". Er ist ab sofort als Download und Stream verfügbar.

Quelle: MusikWoche

